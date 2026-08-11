Фирма на Тръмп отчете загуба от 238 млн. долара за три месеца

Компанията на президента на САЩ Доналд Тръмп за социални медии отчете загуба от 238 млн. долара за периода април–юни, след като разшири дейността си в области извън медиите, включително в криптовалути.
Тримесечната загуба е повече от десет пъти по-голяма в сравнение със същия период на миналата година, показват данните на Trump Media & Technology Group, която притежава платформата Truth Socia, уточнява Би Би Си.
Компанията заяви, че ще насочи отново усилията си към основната си дейност – социалните медии, включително спорната услуга, която предлага по-бърз достъп до публикации с потенциално влияние върху финансовите пазари от най-влиятелните потребители на платформата.
Временно изпълняващият длъжността главен изпълнителен директор Кевин Макгърн съобщи в понеделник, че повече от 10 клиенти вече са се абонирали за услугата.
Компанията е отчела приходи от 1,7 млн. долара, което представлява увеличение от 89% спрямо същия период на миналата година, но въпреки това е завършила тримесечието със значителна загуба, свързана със спада в стойността на криптовалутите.
Trump Media & Technology Group съобщи още, че към края на второто тримесечие разполага с общи активи на стойност 2 млрд. долара и финансови активи за около 1,9 млрд. долара, включително парични средства, краткосрочни инвестиции и дигитални валути.
Компанията все още не е реализирала печалба, въпреки че разширява дейността си в сфери като инвестиции в криптовалути и чиста енергия.