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Фирма на Тръмп отчете загуба от 238 млн. долара за три месеца

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Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Компанията на президента на САЩ Доналд Тръмп за социални медии отчете загуба от 238 млн. долара за периода април–юни, след като разшири дейността си в области извън медиите, включително в криптовалути.

Тримесечната загуба е повече от десет пъти по-голяма в сравнение със същия период на миналата година, показват данните на Trump Media & Technology Group, която притежава платформата Truth Socia, уточнява Би Би Си.

Компанията заяви, че ще насочи отново усилията си към основната си дейност – социалните медии, включително спорната услуга, която предлага по-бърз достъп до публикации с потенциално влияние върху финансовите пазари от най-влиятелните потребители на платформата.

Временно изпълняващият длъжността главен изпълнителен директор Кевин Макгърн съобщи в понеделник, че повече от 10 клиенти вече са се абонирали за услугата.

Компанията е отчела приходи от 1,7 млн. долара, което представлява увеличение от 89% спрямо същия период на миналата година, но въпреки това е завършила тримесечието със значителна загуба, свързана със спада в стойността на криптовалутите.

Trump Media & Technology Group съобщи още, че към края на второто тримесечие разполага с общи активи на стойност 2 млрд. долара и финансови активи за около 1,9 млрд. долара, включително парични средства, краткосрочни инвестиции и дигитални валути.

Компанията все още не е реализирала печалба, въпреки че разширява дейността си в сфери като инвестиции в криптовалути и чиста енергия.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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