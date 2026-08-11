Цените на петрола задържат ръста си заради застой в преговорите между САЩ и Иран

Цените на петрола задържат високите си нива, след като надеждите за бързо споразумение между САЩ и Иран отново угаснаха. Оптимизмът на пазарите се изпари, след като американският президент Доналд Тръмп постави ново условие за мир - Техеран да плати обезщетения за жертвите на предишни войни и протести. Това допълнително усложни преговорите за отварянето на Ормузкия проток, който е ключов маршрут за световните доставки на горива.

В резултат на това цените остават близо до най-високите си стойности от над седмица насам. Европейският сорт „Брент" се търгува малко под 88 долара за барел, а американският лек петрол е около 82 долара. И двата вида поскъпнаха с над 5 процента само за ден, реагирайки на изострянето на тона между Вашингтон и Техеран.

Въпреки че по-късно Тръмп обяви, че САЩ вече контролират протока и са го разчистили от иранските морски мини, пазарните анализатори остават скептични. Според тях разликата в позициите на двете държави все още е твърде голяма, за да се стигне до реална сделка в близко време, пише БТА.