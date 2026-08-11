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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23367929 www.24chasa.bg

"Енвидиа" търси 500 млрд. долара капитал от външни инвеститори за AI инфраструктура

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Логото на "Енвидиа"/Nvidia Снимка: Фейсбук

Американската компания за производство на чипове "Енвидиа" сключи договори с шест влиятелни финансови институции, за да се създадат специални платформи за изчислителна инфраструктура. Чрез тях се планира привличането на над 500 млрд. долара капитал от външни инвеститори за инфраструктура за изкуствен интелект.

Главният изпълнителен директор на производителя на чипове Дженсън Хуан заяви в социалната платформа „Екс", че „Енвидиа" има възможност да предостави гаранции за до 125 млрд. долара, или 25 на сто от потенциалните сделки.

Инициативата показва как бързо нарастващото търсене на изчислителна мощност за ИИ привлича все повече институционален капитал, докато правителства, компании и стартиращи предприятия се надпреварват да изграждат центрове за данни, способни да обслужват натоварванията, свързани с технологията.

Големите технологични компании вече дадоха сигнали, че разходите им за изкуствен интелект няма да се забавят, като общият им размер се очаква да надхвърли 730 млрд. долара през тази година.

„Енвидиа" е подписала меморандуми за разбирателство с „Аполо" (Apollo), „БлекРок" (BlackRock), „Блекстоун" (Blackstone), „Брукфийлд" (Brookfield), „Голдман Сакс" (Goldman Sachs) и Кей Кей Ар (KKR) за финансиране на платформите, пише БТА.

Логото на "Енвидиа"/Nvidia Снимка: Фейсбук

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