HUAWEI FreeClip 2 S са налични от 10-и август на българския пазар в комплект с бижу за слушалка от колекцията Movement на FLICKA, нa препоръчителна цена от 229 евро. Офертата е налична до 30-и септември или до изчерпване на количествата в партньорската мрежа на Huawei. Huawei FreeClip 2S са слушалки от отворен тип, които съчетават отличителен дизайн, още по-висок комфорт и интелигентни аудио функции. Моделът надгражда предходното поколение с още по-ориентиран към модата дизайн, повишен комфорт при носене и още по-качествено аудио изживяване. Кутийката за зареждане остава елегантна и компактна, но вече дава възможност и за съхранение на малки аксесоари – перфектната комбинация от стил и практичност.

След представянето на първите си clip-on слушалки през 2023 г., Huawei създаде изцяло нова категория устройства, които съчетават аудио технология и дизайн, вдъхновен от бижутата. С HUAWEI FreeClip 2 компанията надгради концепцията с по-добро адаптивно аудио и още по-висок комфорт при носене. Сега HUAWEI FreeClip 2 S развиват тази идея със своя сияен дизайн и цялостна еволюция в материалите, изработката и визуалната елегантност. Идеята за слушалките като бижу намира своето естествено продължение и в колекцията Movement, създадена заедно с FLICKA специално около дизайна на серията HUAWEI FreeClip и допълва слушалките с персонален моден аксесоар. Бижутата от Movement оживяват в специална креативна фотосесия с модел Диляна Попова, заснета от топ фотографа Костадин Кръстев – Коко.

Блестяща естетика отвътре и отвън

HUAWEI FreeClip 2 S следват дизайнерската концепция Luminous Aesthetics, която съчетава метален блясък и естествени цветове. Моделът се предлага в два нови цвята – Deepsea Blue, вдъхновен от сините перли в дълбините на океана, и Space Silver, който пресъздава фините отблясъци на седефа.

За изработката на кутията за зареждане са използвани над 100 прецизни производствени процеса, които оформят нейния симетричен силует и характерен гланцов завършек. При отваряне слушалките са подредени една до друга като изящен аксесоар. Освен това вътрешното пространство е увеличено с 20%1, така че освен слушалките, в нея могат да се съхраняват и малки бижу аксесоари. Вдъхновена от концепцията за слушалките като бижу, кутийката разполага с 20% повече вътрешно пространство, което позволява в нея да се съхраняват не само слушалките, но и малки бижута и аксесоари. Така дизайнът на HUAWEI FreeClip 2 S естествено се допълва от колекцията Movement. Едновременно стилна и изключително функционална без компромис в компактността, кутийката допълва всеки малък ритуал в ежедневието.

Всяка слушалка тежи едва 5,1 грама2 и запазва характерното почти безтегловно усещане при носене. Новият Airy C-bridge дизайн използва течен силикон, който е с 25%3 по-мек спрямо HUAWEI FreeClip. Високогланцовите метални елементи преминават през 22 производствени процеса за постигане на характерния им завършек.

По-интелигентен звук във всяка среда

HUAWEI FreeClip 2 S подобряват слуховото изживяване с подобрен алгоритъм за адаптивна сила на звука4. Слушалките са оборудвани с аудио чип от трето поколение, разработен от Huawei, както и NPU AI процесор, които осигуряват интелигентно регулиране на силата на звука и подобрение на гласа в реално време. Чрез използване на двупосочно възприятие за идентифициране на околния шум и нормализиране на силата на звука на аудио източника, слушалките интуитивно се адаптират към предпочитаната от вас сила на звука. Независимо дали сте в оживено метро или в тих кабинет, тази адаптивна настройка на силата на звука гарантира надеждно слушателско изживяване.

Функцията за адаптивно подобрение на гласа осигурява по-ясно възпроизвеждане както при разговори, така и при слушане на музика и аудиокниги. Потребителите могат да избират между три нива на чувствителност според личните си предпочитания, които отговарят на сетивните предпочитания на различните потребители. Благодарение на говорителя с двойна диафрагма5 HUAWEI FreeClip 2 S възпроизвеждат както детайлни вокали, така и плътни ниски честоти, осигурявайки балансиран и богат звук.

Колекцията Movement: когато технологията се превръща в част от стила

Идеята за HUAWEI FreeClip като повече от технологичен аксесоар продължава с Movement – капсулна колекция бижута от FLICKA, създадена специално за цялата серия HUAWEI FreeClip: HUAWEI FreeClip, HUAWEI FreeClip 2 и HUAWEI FreeClip 2 S. Бижутата превръщат слушалките в още един елемент от личния стил и могат да се комбинират както помежду си, така и с обеци и други аксесоари. Така технологията се превръща в част от цялостната визия, а не просто в устройство за ежедневна употреба.

Идеята оживява и във визуалната концепция на проекта, в която HUAWEI FreeClip 2 S е представен като дизайнерски акцент – пример за това как функционалната технология може естествено да се впише в индивидуалния стил.

Цена и наличност

HUAWEI FreeClip 2 S се предлага на българския пазар на препоръчителна цена от 229 евро. В периода от 10-и август до 30-и септември 2026 г. моделът ще се предлага в специален комплект с бижу за слушалка от колекцията Movement и дизайнерски fluffy case за съхранение на слушалките и бижутата. Офертата е налична до 30-и септември или до изчерпване на количествата в партньорската мрежа на Huawei.

HUAWEI FreeClip 2 S е наличен в търговската мрежа на А1, Yettel, Vivacom, Технополис, Техномаркет и ЗОРА, както и чрез партньорите на дистрибутора Polycomp, сред които Ardes.bg, Ozone.bg, Laptop.bg и PLESIO.

Пълната колекция Movement е налична на FLICKA.bg и във FLICKA | AU • RUUM, ул. Чавдар Мутафов №22, София, България.

Повече информация за HUAWEI FreeClip 2 S може да откриете на сайта.

1Данните са в сравнение с HUAWEI FreeClip 2 и са от лабораторни тестове на Huawei.

2 Данните са от лабораторни тестове на Huawei. Действителното тегло на продукта може да варира в зависимост от конфигурацията и производствения процес.

3 Данните са в сравнение с HUAWEI FreeClip и са от лабораторни тестове на Huawei.

4 Тази функция е в пробна фаза и е деактивирана по подразбиране. За да активирате тази функция, отидете на HUAWEI Audio Connect > Experimental features. Действителното изживяване може да варира в зависимост от навиците на употреба, факторите на околната среда и възможностите на приложението.

5 Двойно-диафрагменият говорител се отнася до отворения акустичен модул с двойна диафрагма, използван в HUAWEI FreeClip 2 S.