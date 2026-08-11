Компании плащат до 100 000 долара месечно за по-бърз достъп до постовете на Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Повече от 10 клиенти са се абонирали за спорната услуга на Trump Media, която предлага по-бърз достъп до публикациите в платформата на американския президент Доналд Тръмп Truth Social, които могат да повлияят на финансовите пазари, информира Би Би Си.

Услугата Truth API стартира в началото на август и дава на трейдърите от Уолстрийт първи достъп до публикациите на най-влиятелните профили в социалната мрежа.

Първите клиенти са предимно високочестотни търговски фирми, които плащат между 60 000 и 100 000 долара (44 000-74 000 паунда) месечно за услугата, съобщи временно изпълняващият длъжността главен изпълнителен директор на компанията Кевин Макгърн по време на представянето на финансовите резултати.

Изявлението му дойде, след като Trump Media отчете загуба от 238 млн. долара за периода април-юни.

Тримесечната загуба е повече от 10 пъти по-голяма в сравнение със същия период на миналата година, сочат данните на Trump Media and Technology Group. Компанията разшири дейността си и в сфери, които не са пряко свързани с медиите, включително криптовалутите.

Групата все още не е реализирала печалба и заявява, че ще насочи отново фокуса си към социалната мрежа.

През юли компанията обяви план да предостави на фирми от Уолстрийт и институционални инвеститори по-бърз достъп до публикациите в Truth Social, където Тръмп често прави важни политически и икономически съобщения. Услугата се разглежда като възможност абонатите да получат предимство при търговията с акции и други активно търгувани активи.

Решението предизвика правни и етични въпроси, включително дали е редно компания, в която семейството на президента остава мажоритарен акционер, да печели от неговите публични изявления.

Във финансовия си отчет от понеделник Trump Media посочва, че новата услуга се очаква да осигури на компанията „нов източник на приходи".

Макгърн заяви, че компанията очаква услугата да се превърне в „значим" и „устойчив" източник на приходи в допълнение към по-широката й медийна стратегия, включваща реклама и дигитални активи.

Trump Media проучва и възможности за партньорства с технологични компании, новинарски организации и пазари за залози, добави той.

Компанията е реализирала приходи от 1,7 млн. долара, което е с 89% повече спрямо същия период на предходната година. Въпреки това е отчела обща загуба заради спада в стойността на криптовалутите.

В края на второто тримесечие общите активи на компанията възлизат на 2 млрд. долара, а финансовите й активи са около 1,9 млрд. долара. В тях влизат парични средства, краткосрочни инвестиции и дигитални валути.

Групата разширява дейността си в области като притежание на криптовалути и инвестиции в чиста енергия.

„Trump Media е по-скоро компания за притежание на криптоактиви, около която е обвита медийна компания", коментира пред BBC Маркус Тилен, анализатор от 10x Research. По думите му по-голямата част от загубите на компанията са свързани именно с тази стратегия.

Компанията диверсифицира дейността си отвъд криптовалутите и навлиза в сфери като социалните медии, но тези начинания все още не носят значителни приходи, допълни Тилен.

По-рано този месец Trump Media се отказа от плановете си за проект с Crypto.com за въвеждане на функции за пазари за прогнози в платформата Truth Social.