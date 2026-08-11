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В Испания ще бъркат асфалт от маслинови костилки

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Работници полагат асфалт по бул. “Ал. Стамболийски” в София. СНИМКА: Столична община

В Испания се тества нова асфалтова смес, използваща маслинови костилки, с цел значително намаляване на емисиите на въглероден диоксид и укрепване на кръговата икономика.

Пилотен проект вече е в ход в Барселона и използва биовъглища, произведени от маслинови горички и борови остатъци. Този материал замества част от конвенционалните минерални пълнители на асфалта, като значително намалява въглеродния отпечатък на производството, без да променя основната структура на асфалтовата смес.

Поведението на новия елемент на еко асфалта ще се наблюдава около година, преди да се вземат решения за по-широкото му използване.

Биовъгленът се произвежда чрез пиролиза на органични отпадъци, т.е. чрез нагряването им в среда с минимално съдържание на кислород. Този процес създава стабилен, богат на въглерод материал, който може да бъде включен в асфалта. Новата асфалтова смес може да намали емисиите на CO2 с до 75%, като същевременно има много добра устойчивост на проникване на вода, което би могло да допринесе за по-дълъг живот на пътната настилка.

Ако реалните резултати потвърдят лабораторните тестове, е възможно през следващите години да видим първите пътища в Европа, направени от материал, който доскоро се смяташе само за отпадък от производството на зехтин.

Работници полагат асфалт по бул. “Ал. Стамболийски” в София. СНИМКА: Столична община

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