АЕЦ "Козлодуй" работи и произвежда ток според графика, нивото на Дунав е в застой

Екипите на атомната централа работят денонощно за осигуряване на безопасната експлоатация на съоръженията, съобщават от Министерството на енергетиката



Към 13 часа на 11 август на 2026 г. двата блока на АЕЦ „Козлодуй" продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство. Екипите на атомната централа работят денонощно за осигуряване на безопасната експлоатация на съоръженията, съобщават от Министерството на енергетиката.

Предприети са всички технически и организационни мерки (в рамките на възможностите) за обезпечаване работата на бреговата помпена станция, осигуряваща необходимите водни количества към циркулационните помпени станции, както и към системите за техническа вода за охлаждане.

Независимо от предприетите действия, към днешна дата обстоятелствата продължават да изискват повишено внимание и постоянен мониторинг на техническите възможности на съоръженията.

За да се осигури оптимално количество на постъпващата вода, се извършва почистване на каналите от река Дунав към бреговата помпена станция. Следи се работата на бреговите помпи, като дебитът се регулира чрез промяна на ъгъла на работните лопатки. При необходимост се изработват решения за подобряване и оптимизиране на работата на помпите.

Подържа се максимално ниво на всички резервоари с водни разтвори, обезпечаващи нормалната работа на блоковете и съоръженията. Превантивно се почистват всички топлообменници, работещи с дунавска вода, с цел поддържане на пълната им ефективност.

Към настоящия момент прогнозата за тенденцията на нивото на Дунав за следващите няколко дни е към застой. Министерство на енергетиката е в постоянна координация с АЕЦ „Козлодуй", Националната електрическа компания и Електроенергийния системен оператор и предприема всички необходими действия за гарантиране на сигурността на доставките и безпроблемното функциониране на електроенергийната система.