Собствениците на китайски автомобили в Русия са изправени пред сериозен технически проблем, който води до масови повреди. Според информация на популярния Telegram канал Mash, броят на посещенията в автосервизите от собственици на марките Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed, Omoda и Jetour е скочил най-малко шест пъти.

Основните оплаквания и повреди са свързани с работата на двигателите и компрометирането на горивните системи. Експертите посочват като главна причина за вълната от дефекти несъвместимостта на съвременните китайски агрегати с масовото руско гориво. Докато автомобилите от Китай са проектирани и конструирани по съвременните екологични стандарти за работа с бензин Евро-5, в Руската федерация официално е разрешена продажбата на нискокачествен бензин от стандарта Евро-2, като този срок е в сила чак до 1 юли 2027 г.

Използването на това остаряло гориво буквално съсипва фините горивни уредби и задвижващи блокове на новите колите, съобщава Gazeta.Ru.