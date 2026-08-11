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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23369359 www.24chasa.bg

Китайските автомобили в Русия масово се развалят заради бензина Евро-2

Георги Луканов

[email protected]

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Кросоувърът Chery Omoda 5. Снимка: Chery

Собствениците на китайски автомобили в Русия са изправени пред сериозен технически проблем, който води до масови повреди. Според информация на популярния Telegram канал Mash, броят на посещенията в автосервизите от собственици на марките Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed, Omoda и Jetour е скочил най-малко шест пъти.

Основните оплаквания и повреди са свързани с работата на двигателите и компрометирането на горивните системи. Експертите посочват като главна причина за вълната от дефекти несъвместимостта на съвременните китайски агрегати с масовото руско гориво. Докато автомобилите от Китай са проектирани и конструирани по съвременните екологични стандарти за работа с бензин Евро-5, в Руската федерация официално е разрешена продажбата на нискокачествен бензин от стандарта Евро-2, като този срок е в сила чак до 1 юли 2027 г.

Използването на това остаряло гориво буквално съсипва фините горивни уредби и задвижващи блокове на новите колите, съобщава Gazeta.Ru.

Кросоувърът Chery Omoda 5. Снимка: Chery

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