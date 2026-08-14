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Колко опасно е да се карат зимни гуми през лятото? Още се движите с 37 км/ч, докато другите са спрели!

Георги Луканов

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Смяната на гуми е поскъпнала с минимум 10% спрямо миналата година.

Много шофьори решават просто да "износят" зимните си гуми през лятото, особено ако решат, че вече не са достатъчно добри за още един зимен сезон. На пръв поглед това изглежда практично и по-евтино, но тестът на германския автомобилен клуб ADAC показва, че подобно решение може сериозно да повлияе на безопасността при високи температури.

ADAC сравни три модела зимни гуми с различна дълбочина на протектора с лятна гума. Тестовете на сух път са проведени при температури от 10 до 13 и до 35 градуса, като именно при високи температури разликите стават особено големи.

Най-големият проблем възникна по време на спиране. При 100 км/ч зимните гуми се нуждаеха от значително повече място за спиране на сухи пътища, отколкото летните гуми. В най-лошия случай разликата в спирачния път достигна цели 16 метра.

ADAC описа разликата много добре. В момента, в който автомобил с летни гуми би спрял напълно пред препятствие, същият автомобил със зимни гуми все още би се движил с приблизително 37 км/ч в един от сценариите.

Причината е в конструкцията на зимните гуми. Те имат по-мека смес и профил, адаптиран към ниски температури, сняг и лед. На горещ асфалт това предимство изчезва, сцеплението отслабва и колата може да се усеща по-мека и по-непрецизна при смяна на посоката. ADAC отбелязва особено влошаване на стабилността при автомобили, натоварени с багаж, което е особено актуално по време на летни пътувания.

Интересното е, че по-износените зимни гуми с около четири милиметра грайфер се представиха малко по-добре от тези с по-дълбок грайфер, но дори тогава спирачният път беше с около пет метра по-дълъг. Поради това ADAC не препоръчва зимни гуми в разгара на лятото, независимо от идеята просто да се "износят".

Смяната на гуми е поскъпнала с минимум 10% спрямо миналата година.

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