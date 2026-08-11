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https://www.24chasa.bg/index.php/biznes/article/23369525 www.24chasa.bg

С над 14% поевтинява токът за българския бизнес за утре

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Далекопровод

При средна цена от 125,58 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 12 август.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 146,72 лв. за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 14,41 процента в сравнение с цената за днешния ден, пише БТА.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 90,62 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 160,54 лв. за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 99 908,80 мегаватчаса електроенергия.

На пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 122,75 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 133,73 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

Далекопровод

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