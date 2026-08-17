Стажанти от Gen Z в „Асарел-Медет“ питат изпълнителния директор на компанията. Какво бихте попитали изпълнителния директор на една от най-модерните минни компании в България, ако сте студент, който прави първите си професионални стъпки? Именно тази възможност получиха трима стажанти в „Асарел-Медет“АД, които зададоха своите въпроси към изпълнителния директор инж. Николай Пелтеков. Срещата им на страниците на вестник „24 часа“ е естествено продължение на дългогодишната политика на компанията да инвестира в технологии на бъдещето, но и в специалистите на бъдещето – тези, които ще бъдат двигател на българската индустрия през следващите десетилетия. Вече 22 години „Асарел-Медет“ развива своята стажантска програма, която дава шанс на студенти от различни университети да придобият практически опит в реална производствена среда. Антина Бойнова е на летен стаж в отдела по управление на човешките ресурси за втора година. Тя учи специалност „Психология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и споделя, че стажът ѝ помага да бъде по-смела, по-организирана и по-сигурна в решенията си. Стоянка Грънчарова учи „Право“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и това лято е част от отдел „Доставки и логистика“. Впечатлена е от високото ниво на координация и организация между отделите и казва, че зад всеки успешно изпълнен проект стои екипна работа, добра комуникация и прецизно планиране. Валентина Брандийска е избрала да учи „Счетоводство“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, а вторият ѝ летен стаж в „Асарел“ е по-различен. „Вече имам повече опит и знания, което ми позволява да се включвам в по-разнообразни и по-отговорни задачи“, казва тя. Още през 2015 г. компанията постави началото и на първото в страната дуално обучение – модел, който днес вече има осем успешно завършили випуска и десетки млади специалисти, избрали да продължат професионалния си път именно в „Асарел“. Днес компанията не просто подготвя кадри - тя изгражда бъдещи инженери, мениджъри и лидери, които още в началото на своята кариера имат възможност да разговарят открито с ръководството, да задават въпроси и да получават отговори от първо лице. Защото най-добрите идеи започват с любопитството, а успешните кариери – с доверието и възможността да се учиш от поколенията преди теб.

Валентина Брандийска, Стоянка Грънчарова и Антина Бойнова (от ляво надясно)

- Кой е най-непопулярният съвет за успех, който сте получавали, но всъщност се е оказал абсолютно верен?

- Това, че не е нужно да бързаш. Когато си млад, ти се иска нещата да се случват бързо – следващата позиция, следващата отговорност, следващото стъпало. Но с времето разбираш, че израстването изисква опит. И че търпението помага.

- Ако трябва да смените един закостенял процес в индустрията с един клик, кой ще е той?

- Ако можеше с един клик, бих изтрил фразата: „Това винаги сме го правили така“. В минната индустрия традициите са силни и е важно да пазим опита. Но и да откриваме възможностите за иновации и позитивна промяна.

- Кой е най-големият gatekeep (мит) около това какво всъщност се изисква, за да стигнеш до топ мениджмънта на такава индустрия?

- Че можеш да успееш само с общи познания по мениджмънт, без да познаваш технологичните процеси. Напротив, когато работиш с бедни руди, които са с едни от най-ниските съдържания на мед в света, основното изискване е да познаваш процесите в дълбочина и първо да си изграден специалист, а после да се развиваш като мениджър.

- Ако цялата система падне и трябва да управлявате производството само с един чат в телефона – кое е първото съобщение, което ще напишете?

- И с това ще се справим!

- Опишете „Асарел-Медет“ с три емоджита.

👷🤝💚

👷работник с каска, заради хората, които работят в „Асарел“ и заради това, че безопасността винаги трябва да е на първо място;

🤝ръкостискането като символ на партньорствата, които изграждаме, и задружния екип, с който заедно вървим напред;

💚зелено сърце като символ на грижата за природата, разбирателството и обичта към професията.

- Кое е най-голямото предизвикателство, пред което компанията е изправена в момента, и как подхождате към него?

- Най-голямото предизвикателство е да осигурим следващото поколение добри професионалисти за компанията. Заради това развиваме програма за дуално обучение и стажантска програма.

Мит е, че минната индустрия не е привлекателна за младите хора. Напротив, има млади колеги, които са много добър пример за професионализъм, мотивация и отговорност. Това са кадрите, които искаме да привлечем и задържим. Трябва да развием хората, които ще продължат развитието на компанията.

- Ако можехте да се върнете в началото на кариерата си, какъв съвет бихте дали на самия себе си?

- Да следвам избрания път, да не се страхувам да питам по-опитните и да не спирам да се развивам.

- Ако вашето дете кандидатстваше за работа в „Асарел-Медет“, какво бихте искали да намери тук като работна среда?

- Прекрасен въпрос! Бих искал детето ми да намери задружен, сплотен колектив. Да се прибира живо и здраво, да знае, че е уважавано. Че няма да бъде оценявано според това кого познава, а според това как работи. Че ще има от кого да се учи и ще получи шанс да покаже какво може. Много бих се радвал, ако идва с желание на работа.

- Ако попитаме вашето дете какъв родител сте, как мислите, че ще ви опише с три думи?

- Предполагам, че ще присъства „зает“. Може би „взискателен“, надявам се да има „грижовен“. Но не е редно да отговарям вместо дъщеря си. Ще я попитам.

- Какво е онова качество, което не може да бъде прочетено в нито една автобиография, но винаги търсите у хората, с които работите?

- Дали човекът си обича работата. Дали е почтен, може ли да се разчита на него и мотивиран ли е да търси най-добрия възможен резултат.

- Какъв съвет бихте дали на млад човек в началото на професионалния му път, който иска успешна кариера, без да прави компромис със себе си и ценностите си?

- Да не се пести и да дава от себе си най-доброто, на което е способен. Да разбере каква работа обича и от какви хора иска да се учи.

- Какъв въпрос очаквате Gen Z да ви зададе, но досега никой не го е правил?

- Мислех, че ще ме попитате защо да дойдете на работа в минна компания. Отстрани нашата индустрия може да изглежда традиционна или тромава. Но днес в „Асарел-Медет“ има много автоматизация, дронове от последно поколение, анализ на огромни масиви от данни и възможности за приложение на изкуствен интелект. Вашето поколение иска по-зелен, електрифициран и дигитален свят и по-зелена, отговорна и социална индустрия. Перспективите са големи, хоризонтите са далечни, а възможностите за иновации и промяна на моделите ще са вашето бъдещо предизвикателство.