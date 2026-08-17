- Кой е най-непопулярният съвет за успех, който сте получавали, но всъщност се е оказал абсолютно верен?
- Това, че не е нужно да бързаш. Когато си млад, ти се иска нещата да се случват бързо – следващата позиция, следващата отговорност, следващото стъпало. Но с времето разбираш, че израстването изисква опит. И че търпението помага.
- Ако трябва да смените един закостенял процес в индустрията с един клик, кой ще е той?
- Ако можеше с един клик, бих изтрил фразата: „Това винаги сме го правили така“. В минната индустрия традициите са силни и е важно да пазим опита. Но и да откриваме възможностите за иновации и позитивна промяна.
- Кой е най-големият gatekeep (мит) около това какво всъщност се изисква, за да стигнеш до топ мениджмънта на такава индустрия?
- Че можеш да успееш само с общи познания по мениджмънт, без да познаваш технологичните процеси. Напротив, когато работиш с бедни руди, които са с едни от най-ниските съдържания на мед в света, основното изискване е да познаваш процесите в дълбочина и първо да си изграден специалист, а после да се развиваш като мениджър.
- Ако цялата система падне и трябва да управлявате производството само с един чат в телефона – кое е първото съобщение, което ще напишете?
- И с това ще се справим!
- Опишете „Асарел-Медет“ с три емоджита.
👷🤝💚
- 👷работник с каска, заради хората, които работят в „Асарел“ и заради това, че безопасността винаги трябва да е на първо място;
- 🤝ръкостискането като символ на партньорствата, които изграждаме, и задружния екип, с който заедно вървим напред;
- 💚зелено сърце като символ на грижата за природата, разбирателството и обичта към професията.
- Кое е най-голямото предизвикателство, пред което компанията е изправена в момента, и как подхождате към него?
- Най-голямото предизвикателство е да осигурим следващото поколение добри професионалисти за компанията. Заради това развиваме програма за дуално обучение и стажантска програма.
Мит е, че минната индустрия не е привлекателна за младите хора. Напротив, има млади колеги, които са много добър пример за професионализъм, мотивация и отговорност. Това са кадрите, които искаме да привлечем и задържим. Трябва да развием хората, които ще продължат развитието на компанията.
- Ако можехте да се върнете в началото на кариерата си, какъв съвет бихте дали на самия себе си?
- Да следвам избрания път, да не се страхувам да питам по-опитните и да не спирам да се развивам.
- Ако вашето дете кандидатстваше за работа в „Асарел-Медет“, какво бихте искали да намери тук като работна среда?
- Прекрасен въпрос! Бих искал детето ми да намери задружен, сплотен колектив. Да се прибира живо и здраво, да знае, че е уважавано. Че няма да бъде оценявано според това кого познава, а според това как работи. Че ще има от кого да се учи и ще получи шанс да покаже какво може. Много бих се радвал, ако идва с желание на работа.
- Ако попитаме вашето дете какъв родител сте, как мислите, че ще ви опише с три думи?
- Предполагам, че ще присъства „зает“. Може би „взискателен“, надявам се да има „грижовен“. Но не е редно да отговарям вместо дъщеря си. Ще я попитам.
- Какво е онова качество, което не може да бъде прочетено в нито една автобиография, но винаги търсите у хората, с които работите?
- Дали човекът си обича работата. Дали е почтен, може ли да се разчита на него и мотивиран ли е да търси най-добрия възможен резултат.
- Какъв съвет бихте дали на млад човек в началото на професионалния му път, който иска успешна кариера, без да прави компромис със себе си и ценностите си?
- Да не се пести и да дава от себе си най-доброто, на което е способен. Да разбере каква работа обича и от какви хора иска да се учи.
- Какъв въпрос очаквате Gen Z да ви зададе, но досега никой не го е правил?
- Мислех, че ще ме попитате защо да дойдете на работа в минна компания. Отстрани нашата индустрия може да изглежда традиционна или тромава. Но днес в „Асарел-Медет“ има много автоматизация, дронове от последно поколение, анализ на огромни масиви от данни и възможности за приложение на изкуствен интелект. Вашето поколение иска по-зелен, електрифициран и дигитален свят и по-зелена, отговорна и социална индустрия. Перспективите са големи, хоризонтите са далечни, а възможностите за иновации и промяна на моделите ще са вашето бъдещо предизвикателство.