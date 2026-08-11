Новата формула за минимална заплата мери 4 показателя - ще е поне 620 евро (Обзор)

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Отчита издръжката на живот, покупателната способност, растежа на останалите възнаграждения

Веднъж на 4 г. ще се прави оценка дали е адекватна

Поне 4 критерия ще се гледат в бъдещата формула за определяне на минималната работна заплата. Това се договориха принципно във вторник вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, бизнеса и синдикатите.

В първото заседание на работната група, която бистри методиката, се включиха и представители на НСИ.

Засега принципно съгласие има четирите критерия да са покупателната способност на минималната работна заплата, като се вземе предвид издръжката на живота, медианната заплата, темповете на растеж на заплатите и равнищата на производителността на труда.

Веднъж на всеки четири години ще има оценка на адекватността на заплатата, са се разбрали социалните партньори.

“Необходимо е да разработим бързо и спешно механизъм

за изчисление на минималната работна заплата, който да бъде съобразен с директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС и конвенция 131 на Международната организация на труда”, подчерта финансовият министър Гълъб Донев в началото на срещата.

“Всеки етап от процедурата на договаряне ще се консултира със синдикатите и работодателите”, допълни министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Според участници в първата среща обаче показателите, с които ще се мерят критериите и как те влизат във формула, не са договорени, а това е ключов въпрос.

Други пък подчертават, че има договореност критериите да бъдат записани в Кодекса на труда, което ще ги направи задължителни и устойчиви.

Покупателната способност и издръжката на живота би трябвало да сложат долната граница, под която минималната заплата не може да слиза. Медианната заплата ще указва къде стои най-ниското възнаграждение за труд спрямо нея. Ръстът на заплатите трябва да гарантира минималната заплата да не изостава от общата динамика. Производителността на труда пък ще постави ограничение доколко увеличението на минималната заплата е устойчиво за икономиката.

Два трудни, но важни за решаване проблема остават за следващата работна среща. Данните от статистиката за заплати, БВП и

всички важни показатели не са актуализирани за две години назад.

Представителите на НСИ били помолени настойчиво да го направят.

И вторият - ако покупателната способност на минималната заплата се съобрази с издръжката на живот, която пресмята КНСБ, минималната заплата трябва да се доближи до 900 евро и отгоре, което на този етап е невъзможно.

В момента било обсъдено само какъв диапазон

е съвместим едновременно и с четирите критерия

При минимална заплата в момента от 620,20 евро € бруто средната брутна месечна заплата през I тримесечие на 2026 г. е приблизително 1407 евро.

Така новият размер на минималната заплата няма да бъде под 620 евро, но дали ще стигне 710 евро за 2027 г., колкото прогнозират експерти, ще зависи от новата формула и относителното тегло на всеки показател в нея.