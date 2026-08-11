ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мариела Куртева, “Майки за донорство”: Внасят се я...

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23371289 www.24chasa.bg

„Номад кепитал груп“ иска да купи „КонтурГлобал Марица Изток 3“

976
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
“КонтурГлобал Марица Изток 3”

Дружеството „Номад кепитал груп“ ЕООД е заявило намерение да придобие контрол върху "КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД  и „КонтурГлобал Оперейшънс България“ АД. Това е посочено в уведомление, което е подадено от дружеството до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и публикувано на интернет страницата ѝ. 

КЗК е образувала преписка по уведомлението за намерението на „Номад кепитал груп“ да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол върху „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и „КонтурГлобал Оперейшънс България“.

„КонтурГлобал Оперейшънс България“ е оператор на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, до село Медникарово, област Стара Загора, а „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е мажоритарен собственик на централата.

Към момента „Номад кепитал груп“ не извършва дейност.

Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение, въз основа разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията. В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната.   

КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка.

“КонтурГлобал Марица Изток 3”

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират