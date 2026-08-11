„Номад кепитал груп“ иска да купи „КонтурГлобал Марица Изток 3“

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Дружеството „Номад кепитал груп“ ЕООД е заявило намерение да придобие контрол върху "КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД и „КонтурГлобал Оперейшънс България“ АД. Това е посочено в уведомление, което е подадено от дружеството до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и публикувано на интернет страницата ѝ.

КЗК е образувала преписка по уведомлението за намерението на „Номад кепитал груп“ да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол върху „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и „КонтурГлобал Оперейшънс България“.

„КонтурГлобал Оперейшънс България“ е оператор на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, до село Медникарово, област Стара Загора, а „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е мажоритарен собственик на централата.

Към момента „Номад кепитал груп“ не извършва дейност.

Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение, въз основа разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията. В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната.

КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка.