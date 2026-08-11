ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цолов: Вярвам, че ще успея във Формула 1, ако полу...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23371700 www.24chasa.bg

IBM сключи договор за 240 млн. долара за ускоряване на AI в облачната си платформа

1600
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
IBM КАДЪР: Екс

Американската технологична компания Ай Би Ем (IBM) обяви днес договор на стойност 240 млн. долара с компанията за изкуствен интелект „Тогедър“ (Together) за изграждане на голяма изчислителна инфраструктура на „Енвидиа“ (Nvidia) в облачната си платформа „Ай Би Ем Клауд“ (IBM Cloud), която ще позволи по-бърза обработка на задачите с изкуствен интелект, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

Очаква се инфраструктурата да бъде достъпна през първото тримесечие на 2027 г., съобщи технологичната компания в прессъобщение.

Това ще бъде първата мащабна система в „Ай Би Ем Клауд“ за работа с модели на изкуствен интелект, която използва високопроизводителната компютърна платформа „ЕйчДжиЕкс Би300“ (HGX B300) и мрежовата технология „Спектръм Екс Итернет“ (Spectrum-X Ethernet) на „Енвидиа“. Така ще се осигури до 30 пъти по-висока производителност при обработката на задачи с изкуствен интелект в сравнение със системите от предишното поколение.

„Тогедър“, която наскоро привлече 800 млн. долара в рамките на инвестиционен кръг от серия C (пореден етап на набиране на средства от инвеститори за вече развита компания) при оценка на компанията от 8,3 млрд. долара, ще използва инфраструктурата за разширяване на услугите си за обработка на заявки към модели с отворен код.

Тези услуги представляват софтуерни рамки, които позволяват на разработчиците ефективно да използват предварително обучени модели на изкуствен интелект в реални производствени среди.

„Тогедър“ съобщи, че обработва 400 трилиона токена (части от запитване на потребители) месечно и има за цел да подобри производителността и икономическата ефективност за компаниите, които разширяват използването на изкуствен интелект.

От Ай Би Ем посочиха, че партньорството се основава на облачните технологии на компанията за корпоративни клиенти и на продължаващата й работа с „Енвидиа“ за развитието на инфраструктурата за изкуствен интелект.

IBM КАДЪР: Екс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират