Разнопосочен край за европейските борси

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Без съществени изменения и в различни посоки приключиха днешните сесии водещите борсови индекси в Европа. Оптимизмът около силния сезон на отчетите компенсира предпазливостта, породена от несигурността при доставките на енергия от региона на Персийския залив, предаде Ройтерс.

Германският DAX нарасна с 0,26 на сто до 26 391,42 пункта, а италианският FTSE MIB дори по-скромно – с 0,08 на сто до 53 706,21 пункта.

В Париж CAC 40 отслабна с 0,13 на сто до 8714,94 пункта, докато британският FTSE 100 е надолу с 0,17 на сто до 10 844,19 пункта.

Водещият индекс на еврозоната EuroStoxx 50 достигна 6551,22 пункта, като отбеляза увеличение с 0,24 на сто, пише БТА.

Паневропейският индекс STOXX 600 се увеличи минимално – с 0,01 на сто до ниво 660,51 пункта, задържайки се близо до историческия си максимум след неотдавнашното рязко покачване.

Според данни на „Лондон Сток Ексчейндж Груп“ (London Stock Exchange Group, LSEG) се очаква печалбите на европейските публични дружества да нараснат средно с 22 процента през второто тримесечие. Без да се отчита енергийният сектор обаче, прогнозата е за ръст на печалбите от 11,5 процента.

Междувременно акциите на „Алкон“ (Alcon) поскъпна с 4,7 процента, след като швейцарско-американската компания за офталмологични продукти повиши прогнозата си за годишната печалба.

Британската „Спиракс груп“ (Spirax Group) поевтиня с 5,6 процента и се нареди на последно място в индекса STOXX 600, след като инженерната компания потвърди прогнозата си за цялата година за органичен ръст на приходите и разширяване на маржа на печалба.

Цените на петрола днес се повишиха с 1,2 процента, докато търговците претегляха признаците за напредък в преговорите между Иран и Оман и информацията за продължаващи нарушения на енергийните доставки. Данни на „Кплeр” (Kpler) показаха, че трафикът през Ормузкия проток в понеделник е възлизал на едва шест кораба при средно около 11 за последните 10 дни.