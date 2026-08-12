Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго

Изкуственият интелект вече се използва във всяка една сфера на живота ни, но поглъща все повече и повече енергия. Българската компания „Невроморфика" въвежда иновация, която може да реши този голям проблем – невроморфни чипове с много по-ниска консумация. Чиповете ще се използват и при борбата с бедствия като големи пожари. Но и в двойните технологии – приоритет на Европейската комисия и НАТО. Специално при дроновете енергийната консумация се намалява над 100 пъти. Това помага за удължаване на летателното им време с повече от 2 пъти. В момента противопожарните дронове, натоварени с вода, летят до 20 минути, а хибридните (на бензин и ток) - до 45 минути. Българската технология ще удължи двойно полета им, което ще помага изключително при овладяване на тежки бедствия или аварии. Заради това „Невроморфика" вече е получила финансиране по програмата DIANA на НАТО и два пъти по Европейския фонд за отбрана.

Основателят Янислав Трендафилов разказва повече във видеото.