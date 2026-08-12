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"Активни потребители": Всеки влияе на пазара с решенията си - скъпо кафе на плажа или евтино от автомат

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Богомил Николов от "Активни потребители" Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Франция е единствената държава, която експериментира. Но все още няма оценка от ефекта на инициативата, това каза Богомил Николов от Българската национална асоциация "Активни потребители" по повод специалната методика "Справедлива стойност".

Министерството на икономиката въведе формулата за определяне на „справедливата стойност" на основни продукти, която цели да защити потребителите.

Но по думите на Николов именно потребителят решава дали ще даде 2,50 евро за кафе на плажа например или ще избере да си купи по-евтино от автомат наблизо. "Това е неговото решение. Потребителят регулира пазара с решенията си, те въздействат на бизнеса", каза още Богомил Николов.

Той заяви, че е скептичен, защото не смята, че може  чиновник "да изпревари пазара" с изчисленията си.

"Направете го като хората, държавата да не ни пречи, ние ще помогнем на потребителите да намират най-добрите цени с мобилно приложение", каза Николов. 

Богомил Николов от "Активни потребители"

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