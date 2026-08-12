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Годишната инфлация в Германия достигна 2,8% заради скок на цените на горивата

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Снимка: Pixabay

Инфлацията в Германия, измерена чрез индекса на потребителските цени по националната методология, се ускори до 2,8 на сто през юли на годишна база. Това сочат окончателни данни на Федералната статистическа служба на страната „Дестатис" (Destatis), публикувани днес на страницата на институцията, пише БТА.

Темпът на цените продължава да нараства след увеличения до 2,3% през юни и 2,6% през май,

На месечна база спрямо юни потребителските цени в Германия се повишиха с 0,8 на сто.

Основен тласък на годишната инфлация оказаха енергийните продукти, чиито цени нараснаха с 8,3% на годишна база през юли, според данните на „Дестатис". Особено рязко поскъпнаха автомобилните горива - с 23 на сто на годишна база. На месечна база, спрямо юни, горивата наддадоха с 11,2%. Скокът последва прекратяването на временното намаление на акцизите върху горивата на 30 юни.

Цените на храните нараснаха с 0,4 на сто през юли спрямо същия месец на 2025 г., докато при услугите ръста е 2,9%. Основната инфлация, която изключва сезонно променливите цени на пресните храни и енергията, достигна 2,4%.

На месечна база по-съществено са се увеличили цените на туристическите услуги - пакетните почивки в чужбина поскъпнаха с 12,6%, а билетите за международни полети със 7,1%. В същото време храните като цяло останаха почти без промяна през юли спрямо юни.

Измерена спрямо хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), който позволява сравнение между различните страни от еврозоната и е използвана от Евростат, инфлацията в Германия също достига 2,8 на сто на годишна база през юли. На месечна база (спрямо юни) потребителските цени нараснаха с 0,9 на сто.

Снимка: Pixabay

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