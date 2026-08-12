Британският премиер Анди Бърнам обеща мерки в подкрепа на бизнеса

Британското правителство ще направи всичко възможно, за да помогне за намаляването на разходите за бизнеса, но това ще се случи на фона на „трудна финансова ситуация", заяви премиерът на Великобритания Анди Бърнам в интервю за Би Би Си, предаде БТА.

Пред британската обществена медия Бърнам заяви, че в бюджета на правителството, който ще бъде представен на 28 октомври, ще бъде преразгледана по-широко системата за данъците за търговски обекти, офиси и други търговски имоти.

Премиерът заяви също, че обмисля промени в системата за железопътните тарифи, които да са в полза на потребителите. Той потвърди и дългосрочната си цел държавата да поеме по-голям контрол върху услугите в секторите на водоснабдяването, енергетиката и жилищното настаняване, за да бъдат намалени разходите за домакинствата.

„Знам, че разходите за правене на бизнес са твърде високи, особено за малките предприятия. Не бих искал да обещавам неща, които не могат да бъдат изпълнени, защото хората виждат, че съм изправен пред трудна финансова ситуация и няма да предлагам мерки, които не мога да финансирам изцяло", каза Бърнам.

„Давам сигнал, че ще предприемем допълнителни стъпки по отношение на бизнес данъците. Има неща, които можем да направим, и ще направим всичко възможно в рамките на възможностите ни. Но всички знаят, че възможностите за допълнителни действия са ограничени", добави той.

Последните социологически проучвания показват, че Бърнам печели одобрение сред избирателите през първите си седмици на поста. Управлението му досега е белязано от сравнително малки, но популярни сред избирателите реформи.

Сред тях са мерки срещу магазините за електронни цигари по търговските улици, ограничаване на цените на автобусните билети, намаляване на данъка върху продажбите на електроенергия, по-ниски бизнес данъци за пъбове, клубове и концертни зали, както и мерки срещу подвеждащи намаления и практики, при които потребителите неволно се оказват записани за платени абонаменти.

Бърнам заяви, че тази стратегия, основана на „постепенното въвеждане на поредица от по-малки мерки", може постепенно да намали финансовия натиск върху домакинствата.

По-рано той изключи увеличаване на данъците за работещите, но не изключи други данъчни повишения за финансиране на реформи в системата за социални грижи. Бърнам и финансовият министър Джон Хийли обещаха да спазват фискалните правила на правителството, които ограничават възможностите за допълнително държавно задлъжняване.