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Годишният темп на инфлация в Румъния е спаднал до 8,16 процента през юли спрямо 10,42 на сто през предходния месец, съобщава агенция Аджерпрес, като се позовава на Националния статистически институт (НСИ), пише БТА.

През юли услугите са поскъпнали с 13,67 процента, нехранителните стоки – със 7,93 на сто, а хранителните стоки – с 5,03 процента, сочат данните на института, оповестени днес.

Инфлацията от началото на годината (юли 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 4,4 процента, сочат данните на НСИ.

Годишният темп на инфлация през юли 2026 г. спрямо юли 2025 г. е 8,2 процента. Средният темп на изменение на потребителските цени през последните 12 месеца (август 2025 г. – юли 2026 г.) спрямо предходните 12 месеца (август 2024 г. – юли 2025 г.) е 9,8 процента, се посочва в съобщението на НСИ.

Националната банка на Румъния повиши прогнозата си за инфлацията в края на 2026 г. от 3,9 процента на 5,5 на сто, припомня Аджерпрес.

Очаква се в края на 2027 г. инфлацията да достигне 2,9 процента, според данни, представени през май от управителя на Националната банка на Румъния Мугур Исъреску.