Половината от мебелните производители у нас отчитат спад на износа, 15% ще съкращават служители

Половината от фирмите в дървообработващия и мебелния бранш, които работят за износ, отчитат спад през последното тримесечие. Нито една от тях не съобщава за значителен ръст. Това показват първите резултати от „Пулсът на бранша", ново проучване на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) сред компаниите от сектора, получено днес в БТА.

В анонимната анкета, от участвалите фирми - 42,5 на сто са малки предприятия, микропредприятия - 27,5 на сто, средни предприятия - 22,5 на сто, големи предприятия - около 5 на сто, а останалите не са се самоопределили. Извадката отразява наблюденията за мебелното производство предимно на малкия и средния бизнес, който е гръбнакът на сектора, изтъкват от Камарата.

Около 66,7 на сто от анкетираните (43,6 на сто са посочили „малко по-ниско" и 23,1 на сто - „значително по-ниско") отчитат спад в производството или в количеството предоставяни услуги, материали или аксесоари през последното тримесечие спрямо предходното. Само 33,3 на сто съобщават за ръст (25,6 на сто са отговорили с „малко по-високо", а 7,7 на сто - „значително по-високо"). Според Камарата това е ясен сигнал, че секторът работи в условия на свиващо се търсене.

Почти половината от фирмите (47,5 на сто) изнасят продукция, стоки, материали или услуги, докато 52,5 на сто работят единствено за българския пазар.

Сред фирмите, които реално изнасят, 35 на сто не отбелязват промяна в износа, 30 на сто съобщават за спад („малко по-нисък"), 25 на сто - за значителен спад, а едва 10 на сто отчитат лек ръст. Никой не отчита значителен ръст на износа. Тоест при повече от половината износители (55 на сто) се наблюдава влошаване спрямо предходното тримесечие, изтъкват от браншовата организация.

По отношение на очакванията за броя на заетите през следващото тримесечие, половината от фирмите (50 на сто) не планират промяна. Близо 17,5 на сто планират да наемат нови служители, а точно толкова посочват, че не успяват да намерят квалифициран персонал, което според Камарата е сигнал за структурен недостиг на кадри в бранша. 15 на сто очакват да освобождават служители.

70 на сто от фирмите планират инвестиции през следващите 6 месеца - 27,5 на сто - значителни, и 42,5 на сто - малки и текущи. Близо 22,5 на сто не планират инвестиции, а 7,5 на сто нямат яснота.

Анкетираните най-често посочват като проблем недостиг на поръчки и свиване на търсенето, включително отлив на клиенти от чужбина, висока инфлация и постоянно растящи разходи - материали, транспорт, горива, заплати, недостиг на квалифициран персонал и трудности при намирането на нови служители, нестабилност на пазара и невъзможност за средносрочно планиране на производството, забавени плащания от клиенти и контрагенти и административна и регулаторна тежест, включително европейски изисквания.

Перспективите пред бранша са по-скоро предпазливи до негативни. 45 на сто от фирмите гледат песимистично или по-скоро песимистично напред (42,5 на сто са отговорили с „по-скоро песимистично" , а 2,5 на сто - „песимистично"), 27,5 на сто са неутрални, а само 27,5 на сто са оптимистично или по-скоро оптимистично настроени (15 на сто и 12,5 на сто).

От Камарата посочват, че секторът се свива, защото мнозинството от фирмите (2 от 3) отчитат спад в производството през последното тримесечие, а не ръст - ясен знак за отслабващо търсене както на вътрешния, така и на външния пазар. Износът е под натиск, като над половината от изнасящите фирми отчитат спад на износа си, а нито една не отчита значителен ръст, което от организацията определят като тревожен сигнал относно запазването на конкурентоспособността на бранша на международните пазари. Пазарът на труда е непредвидим, защото според анкетата едновременно има фирми, които съкращават, и такива, които не могат да намерят кадри, което според Камарата означава, че недостигът на квалифициран персонал остава структурен проблем, независимо от цикличното забавяне.

Инвестициите не спират, но стават по-предпазливи, отчита от организацията и изтъкват, че фирмите от сектора споделят, че планират „малки и текущи" инвестиции, а не мащабни. На практика това според Камарата означава, че бизнесът поддържа активност, но изчаква по-стабилна икономическа и политическа обстановка и предвидимост, преди да поема по-големи ангажименти.

Настроенията в бранша са по-скоро песимистични, посочват от браншовата организация и отбелязват, че комбинацията от инфлационен натиск, растящи разходи и несигурност в поръчките кара фирмите да определят предизвикателствата пред себе си по-ясно, отколкото възможностите.

Анкетата е проведена онлайн сред фирми членове на БКДМП през юли 2026 г. Участието е анонимно и доброволно, а резултатите се публикуват само като обобщен показател за сектора, без данни за конкретни фирми, уточняват от браншовата организация.