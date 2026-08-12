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От 1 до 5 см падна за 24 часа нивото в българския участък на Дунав

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Рекорден спад на нивото на Дунав Снимка: СНИМКА: ЕМИЛ ДИМИТРОВ

От 1 до 5 см спадна нивото на река Дунав за последните 24 часа. Това показват данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав". С нови 2 см се е понижило нивото при Русе, така то вече е минус 116 см под условната нула.

От агенцията предупреждават, че  остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

По информация на дирекция „Речен надзор" през последното денонощие плавателният съд, който беше заседнал във фарватера на новообразувана пясъчна коса в района на Лом е изтеглен с помощта на маневрен кораб. Вчера в района на село Гомотарци, извън фарватера, е заседнал друг плавателен съд, който не пречи на корабоплаването. 

Хидроложката обстановка остава усложнена, предупреждават от агенцията.

Рекорден спад на нивото на Дунав

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