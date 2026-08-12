1444 евро средна заплата у нас, най-ниска е в хотелите и ресторантите.

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Средната месечна брутна работна заплата e 1444 евро през второто тримесечие на 2026 г., като се увеличава спрямо първото тримесечие на 2026 г. с 2,6 на сто, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение за второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на предходната година е в секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 3079 евро, „Финансови и застрахователни дейности" - 2140 евро, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2036 евро.

Най-нископлатени са били наетите в „Хотелиерство и ресторантьорство" - 918 евро, „Селско, горско и рибно стопанство" - 1031 евро, „Други дейности" - 1053 евро.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Добивна промишленост" - с 14,8 на сто, „Строителство" - с 6,5 на сто, и „Образование" - с 6,3 на сто.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2026 г. е 1476 евро, за май 2026 г. - 1434 евро, а за юни 2026 г. - 1421 евро.

Спрямо второто тримесечие на 2025 г. средната заплата нараства с 9,8 на сто, като най-голямо e увеличението в следните икономически дейности: „Добивна промишленост" - с 24 на сто, „Селско, горско и рибно стопанство" - с 19,5 на сто, и „Други дейности" - с 15,7 на сто.

През първото тримесечие на 2026 г. средната заплата e била 1407 евро.

През второто тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 4,8 на сто, а в частния сектор - с 11,5 на сто.