Takeaway напуска България, остават три други платформи за доставка на храна

Платформата за онлайн поръчки на храна за дома и офиса Takeaway прекратява дейността си в България. Това се казва в съобщение на компанията, в което не са дадени никакви обяснения за причината. Датата на прекратяването на дейността е 15 септември 2026 г., като от работа ще бъдат освободени 220 служители 480 куриери.

Оранжевата марка на Takeaway е позната у нас от 2018 г., макар че фирмата работеше и преди това в България под друга марка.

В мейла е обяснено, че компанията майка Just Eat Takeaway пренасочва инвестициите, но неизвестно къде. Миналата година самата компания бе купена от още по-голям гигант в сектора - фондът Prosus в сделка за 4,1 млрд. евро.

Takeaway е най-старата работа у нас платформа за доставка на храна, но бумът в тази индустрия по време на пандемията бе толкова голям, че тогава на нашия пазар се появиха още две подобни - Bolt Food и Wolt. Заедно с позната от преди това Glovo, в големите градове у нас на практика работят в момента четири такива платформи, като Glovo доставя не само храна от заведения, а и хранителни продукти от търговските вериги.