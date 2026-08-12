Цените на горивата в Германия се повишават рязко, предупреди Асоциацията на германските автомобилисти и публикува най-новите данни, предаде БТА по информация на ДПА.

Средната цена на литър дизелово гориво във вторник в Германия достигна 2,20 евро за литър (2,54 долара), а предварителните данни за днес сочат, че цените продължават да се повишават рязко. Към 8 ч. местно време тази сутрин (09:00 часа българско време) дизелът беше средно с 5,7 цента по-скъп, отколкото по същото време предходния ден. Цената на най-бюджетния бензин E10 е нагоре с 2,6 цента.

АДАК разглежда неотдавнашното покачване на цените на петрола като основната причина за по-високите цени на горивата. „Това обаче не променя факта, че според нас ценовите нива вече са твърде високи от седмици насам", заяви говорител на асоциацията.

Настоящата суша в някои части на Германия също допринася за по-високите цени на горивата. Обикновено река Рейн, например, играе важна роля в транспортирането на петрол и гориво с танкери. Тъй като корабоплаването е сериозно ограничено заради изключително ниските нива на реката в момента, в тези райони се натрупват по-високи логистични разходи, обясняват експертите.

Това се отразява и в регионалните разлики в цените в Германия. Според данни от портала за следене на цените на горивата „Танкеркьоних", тази сутрин цените на горивата в Западна Германия бяха над средните за страната. Най-ниски цени по бензиностанциите са регистрирани в Бавария и в северната провинция Мекленбург-Предна Померания.