Турция въвежда плаващ акциз, за да спре ценовия скок на горивата

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Министерството на финансите на Турция ще въведе нова мярка, за да ограничи въздействието от покачването на световните цени на петрола върху икономиката на страната и да облекчи тежестта от разходите за гориво за потребителите, съобщава вестник „Дюня"

Вече задействана системата за плаващ акциз за ограничаване на ценовия скок, предаде БТА.

Също така по информация от министерството, цитирана от изданието, „е предприета и промяна в размера на специалния данък върху потреблението (ÖTV) за дизеловото гориво в подкрепа на процеса на намаляване на инфлацията".

Вестникът добавя, че се очаква регламентацията да влезе в сила с публикуването ѝ в турския „Държавен вестник" още тази нощ, благодарение на което да се осигури понижение в цените на дизеловото гориво.

По данни на турските медии в момента цената на дизеловото гориво по бензиностанциите е около 1,73 евро за литър в Истанбул и около 1,76 евро за литър в Анкара.