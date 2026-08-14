От слънчеви изгреви над Стара планина до залези зад Витоша – новата 24-етажна сграда обещава висок стандарт и петзвезден комфорт, умни технологии и пространство, създадено за динамичния градски човек.

Как трябва да изглежда един съвременен дом в сърцето на столицата? Отговорът на този въпрос дава новият проект Central Tower, чието строителство на бул. „Тодор Александров“ вече започна. Проектирана с мисъл за хората с активно ежедневие, 24-етажната сграда обединява биометрична сигурност, собствено Coworking пространство и зелени решения за мобилност, превръщайки я в модел за съвременен градски живот.

Сграда се намира на бул. „Тодор Александров"

Проектът е дело на Smart Consultants в партньорство с архитектурно студио VAMOS – екип, чиито съвместни проекти вече имат зад гърба си редица български и международни отличия, включително номинация в престижния конкурс „Сграда на годината".

Central Tower е планирана като следващата емблематична сграда в портфолиото на Smart Consultants и естествено продължение на успеха на Smart Tower – отличена със „Сграда на годината" за 2025 г. в категорията „Жилищни сгради над 20 000 кв. м РЗП". С новия проект компанията надгражда своята визия за съвременна жилищна среда, като пренася натрупания опит и високите стандарти в самия център на София.

Част от церемонията по първа копка.

Надявам се, както успешно започнахме, така и успешно да завършим този проект. През годините сме успели да изградим доверие у нашите клиенти и вярваме, че те ще ни подкрепят и в този проект. Така че София да става все по-красива, по-модерна и желана за живеене. През годините сме се специализирали и насочили предимно към жилищното строителство, защото вярваме, че в дома се създава най-ценната единица на нашето общество - семейството. Затова се надявам повече млади семейства да имат възможността да живеят в нашите красиви домове, каза на церемонията по първа копка Иван Горанов, управляващ партньор в Smart Consultants.

Част от церемонията по първа копка.

Central Tower залага на нещо, което малко нови проекти в столицата могат да предложат - истински централно местоположение с добра свързаност във всички посоки. Само на пет минути пеша е метростанция „Опълченска", на три минути е Mall of Sofia, а бул. „Витоша" и НДК са на не повече от седем минути разходка. Или с други думи, целият пулс на центъра е на една крачка.

А ако има нещо, с което сградата определено ще впечатли бъдещите си обитатели, това е гледката. Ще се събуждат сутрин с изгрева над Стара планина, а вечерите ще завършват с неповторимия залез, огряващ Витоша - превръщайки прибирането у дома в истински ритуал на спокойствие. А дневната светлина, високите тавани от 2.90 м и просторните тераси допълват усещането за простор въпреки динамичната градска локация.

Константин Бобчев и Иван Горанов (от ляво надясно), управляващи партньори в Smart Consultants.

Central Tower не спира дотук. Сградата е замислена с 24/7 рецепция и консиерж услуги - усещане, доближаващо се до петзвезден хотел още от първата крачка във фоайето. За обитателите, работещи от вкъщи, или искащи да изберат работата от вкъщи, е предвидено Smart Coworking & Lounge Space - гъвкаво работно пространство с ултра бърз wi-fi, интерактивни екрани и мултифункционална зала за събития.

Сигурността е поверена на видеонаблюдение, биометричен контрол на достъпа и възможност за влизане в сградата през мобилно приложение - никакви ключове, само едно докосване.

Мисълта за бъдещето личи и в решенията за мобилност: подземен и надземен паркинг с бързи зарядни станции за електромобили, обособени паркоместа за велосипеди и smart мониторинг на енергийната консумация на общите части. 100% от паркоместата в проекта са обезпечени, което е рядкост за централна градска локация.

Предвидените 140 жилища ще са в три основни категории:

бутикови двустайни апартаменти – от 58 до 105 кв.м, разположени от 2-ри до 21-ви етаж;

– от 58 до 105 кв.м, разположени от 2-ри до 21-ви етаж; елегантни тристайни апартаменти с 2 спални – от 117 до 160 кв.м, от 2-ри до 23-ти етаж;

– от 117 до 160 кв.м, от 2-ри до 23-ти етаж; просторни четиристайни апартаменти с 3 спални и отделна гардеробна – от 167 до 206 кв.м, позиционирани на най-високите нива на кулата, от 17-ти до 23-ти етаж, с впечатляващи гледки.

Всеки от домовете е проектиран с акцент върху функционалността, светлината и качеството на изпълнение - детайли, които, отличават проекта от типичното строителство в централните части на София.

Central Tower е създадена с амбицията да предложи ново разбиране за градския дом – място, което съчетава динамиката на централната локация с комфорта, сигурността и услугите, които съвременният градски човек очаква.

Това е проект, в който архитектурата, технологиите и вниманието към детайла работят заедно, за да създадат не просто жилищна сграда, а цялостна среда за живот. Със старта на строителството Central Tower поставя началото на нов етап в развитието на тази част на София – с визия за дом, който отговаря на начина, по който хората искат да живеят днес и в бъдеще.