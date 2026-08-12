Предложение: Газът през септември с 4,76% по-скъп. Купуваме го от Азербайджан и от терминали в Гърция и Турция

Азерският е с непроменена цена, плащаме и за доставки от терминала в Александруполис и от турските по договора с "Боташ"

Природният газ да поскъпне през септември с 4,76%, или 1 мегаватчас да струва 41,31 евро (73,07 лв.). Такова предложение е внесла държавната газова компания "Булгаргаз" в Комисията за енергийно и водно регулиране. През август цената, одобрена от енергийния регулатор, е 39,43 евро за мвтч, или 62,09 лв.

Част от газа е по договора с азербайджанската компания, с доставна точка Комотини. В обосновката за цената "Булгаргаз" се позовава на формулата, по която се изчислява колко да струва мегаватчас азерски газ. Тя се основава на цените на алтернативните на петрола деривати - мазут и газьол с различно съдържание на сяра три месеца назад. По подобен начин се изчисляваше някога и цената на руския газ. Количествата азерски газ са 28 670 мегаватчаса на ден. Уточнява се, че доставната цена при Комотини не се променя спрямо тази за август.

В микса влиза и газ от терминала при Александруполис, като доставчик е "Шел глобал", който печели търг през юли. Количества от този газ ще бъдат нагнетени и в хранилището в Чирен.

През септември ще ползваме и газ, доставен на терминал в Турция на 30 май, както и количества от предходни доставки на втечнено гориво пак от терминали в Турция. Съобщава се, че заложената такса към "Боташ" е в намален размер, съгласно временното изменение на споразумението между турската компания и "Булгаргаз".