Porsche се съюзява с Xpeng, за да смекчи милиардни еко глоби на Volkswagen

Porsche предприема ход за обединяване на своите въглеродни емисии за 2026 и 2027 г. с тези на китайския производител на електромобили Xpeng, за да избегне тежките санкции от Европейската комисия. Този ход идва в момент на сериозен финансов натиск за компанията майка Volkswagen Group, която е изправена пред строгите европейски екологични регулации.

Финансовият директор на групата Арно Антлиц призна, че очаква концернът да плаща между 400 и 500 милиона евро глоби всяка година за неизпълнение на въглеродните цели в Европа. В дългосрочен план това се равнява на около 1,5 милиарда евро.

Прехвърлянето на емисионни квоти и партньорството с Xpeng едва ли е безплатно и вероятно ще струва на германците солидна сума, макар и по-ниска от директните санкции на Брюксел.