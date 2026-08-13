ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Левски” може да изравни свой рекорд в Европа отпр...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23375890 www.24chasa.bg

Porsche се съюзява с Xpeng, за да смекчи милиардни еко глоби на Volkswagen

Георги Луканов

[email protected]

1680
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Porsche Panamera

Porsche предприема ход за обединяване на своите въглеродни емисии за 2026 и 2027 г. с тези на китайския производител на електромобили Xpeng, за да избегне тежките санкции от Европейската комисия. Този ход идва в момент на сериозен финансов натиск за компанията майка Volkswagen Group, която е изправена пред строгите европейски екологични регулации.

Финансовият директор на групата Арно Антлиц призна, че очаква концернът да плаща между 400 и 500 милиона евро глоби всяка година за неизпълнение на въглеродните цели в Европа. В дългосрочен план това се равнява на около 1,5 милиарда евро.

Прехвърлянето на емисионни квоти и партньорството с Xpeng едва ли е безплатно и вероятно ще струва на германците солидна сума, макар и по-ниска от директните санкции на Брюксел.

Porsche Panamera
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)