Ако шефът иска да престъпите морала, а отказът е лукс

Тогава мислете дали компромисът няма да ви струва още по-скъпо

За пореден ден се борите с държавна бюрокрация и не успявате да извадите документ, нужен за работата. За пореден ден се връщате унили и съобщавате на шефа, че чиновничката е рекла "Елате след седмица, не може по-бързо". Той отсича "Мотивирай я да стане по-бързо".

Дваж по-унили излизате от кабинета му. Ясно ви е как може да мотивирате онази да си свърши работата - няма да я подкупите с пари, което си е престъпление, а ще я поканите на безплатни разкрасителни процедури. Но и това противоречи на морала ви. Корупцията я мразите, в каквито и форми да се разкрасява.

Само че отказът да мотвирате чиновничката ще ви струва работата, защото ще забави проекта и ще донесе загуби на компанията. А уволнение или напускане сега за вас е лукс, който не можете да си позволите.

Изправени пред избор между чума и холера

Конфликтите на ниво морал са често срещани, не всяка задача, която ви възлагат, може да се вписва в личната ви ценностна система, казва когнитивният психолог Арт Маркман. Въпросът е какво сте готови да жертвате - морала или работата, и има ли начин да уредите конфликта.

Когато ви се случи такава криза, най-напред мислете прагматично. Притиснати сте и може сами да се сетите или да вземете от някого полезен съвет как да отстраните първопричината, като свършите задачата, без да престъпвате морала си.

Този идеален изход рядко се намира в живота. Затова втора точка е да прецените наистина ли сте изправени пред избор "между чума и холера".

Хората се смятат за по-безкомпромисни, отколкото реално са. Често игонират конфликта или намират прагматично оправдание за компромиса. Например морална ценност им е да пазят природата, но ходят с колата на работа, понеже с градския транспорт губят много време.

"Почти всеки човек обаче има поне една защитена ценност, към която е привързан толкова силно, че не е склонен да приеме компромис между нея и която и да е друга. Когато трябва да наруши защитената си ценност, той реагира с морално възмущение. Ако работата ви изисква да направите нещо, пораждащо конфликт на ценности, справянето зависи много от вида конфликт, който изпитвате", обяснява психологът.

Неговият съвет е да мислите дали можете да направите компромис, заслужава ли си и колко ви струва.

Вие срещу компанията

Някои случаи са относително прости. За съвещание трябва да принтирате нещо дълго за всички участници и да употребите стотици листове хартия, която после ще бъде изхвърлена. Това означава да създадете излишно количество отпадък и да престъпите своите екологични ценности. "Поговорете с шефа дали да не използвате друг подход. Често се установяват рутини, които могат да бъдат променени, когато организациите са отворени за по-добри алтернативи", посочва Арт Маркман.

Като повдигнете въпроса, може да се окаже, че е лесно да постигнете съответствие със своята ценност, само трябва да се осмелите.

Това обаче се случва, когато тя не е в явно противоречие с мисията на компанията.

Грубо казано, ако сте против контрола върху раждаемостта, не може да работите в компания, произвеждаща противозачатъчни хапчета или презервативи. "Най-сложно е, когато трябва да нарушите лична защитена ценност заради нещо, силно свързано с дейността на организацията. В този случай трябва да се запитате дали тя е подходяща за вас. Щом не сте готови да вървите срещу морала си, търсете работа на място, по-подходящо за вашите лични ценности", препоръчва психологът.

Трънлив случай

Явното противоречие изглежда много ясно за разлика от неявното, какъвто е казусът с "мотивирането" на чиновничка, да речем.

Надали работите в компания, в която корупцията е официална политика. Но в обществена среда, пропита от незаконни и неморални практики, шефовете могат да имат "широко затворени очи", че подчинените им я използват "в името на работата", и дори да ги подтикват.

Арт Маркман нарича това "трънлив случай" и признава, че служителите, подаващи вътрешни сигнали за корупция, често са третирани зле в компаниите.

И получаването, и даването на подкуп е престъпление, но може да има по-хлъзгави неморални практики като да не обяснявате на клиентите всички условия по договор и да ги разсейвате да не четат малките букви, да ги подвеждате с рекламни изречения за продукта и т.н.

Тъкмо в тези "тръни" е заплетен изборът между чума и холера. Понякога е вариант да предложите на шефа да възложи задача, която е в разрез с вашата лична ценност, на друг колега. Но не може да е често или постоянно.

Угрозата на моралното възмущение

Ако не правите компромис с морала си, не изпълнявате задачите и рискувате уволнение, а сте в ситуация, в която то е лукс.

Ако правите, жертвате своя ценност. Може да си заслужава, защото тя не е по-голяма от друга - от високи доходи, нужни за семейството, да речем. Но все пак изчислете колко ви струва. Като изпитвате морално възмущение и съвестта ви страда, не живеете автентичен живот - в съгласие с личните ви ценности.

Да живеете автентичен живот е ключово важно, подчертава психологът. Търсете компания, в която няма да престъпвате своя морал.

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