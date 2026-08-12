С 46 по-малко ще са чиновниците в Министерството на икономиката, а в иновациите - със 166

Създава се нова Изпълнителна агенция „Европейски фондове за конкурентоспособност"

Числеността на администрацията в Министерството на икономиката е оптимизирана от 417 на 371 щатни бройки, което представлява намаление с 46 щатни бройки.

Правителството прие устройствения правилник на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията в сряда, става ясно от решенията на правителството.

Политиката по насърчаване на инвестициите преминава към Министерството на икономиката, където се обединява с икономическата и индустриалната политика. Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия също преминават към министъра на икономиката като второстепенни разпоредители с бюджет. Въпреки разширяването на функциите на министерството, числеността на администрацията е оптимизирана, подчертават от правителствената пресслужба.

На заседанието е приет и устройственият правилник на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. То ще провежда държавната политика в областта на иновациите, дигиталната трансформация, електронното управление и киберсигурността. Общата численост на системата на министерството се намалява с над 120 щатни бройки, а реалното намаление на числеността на административните структури по постановлението достига 166 щатни бройки. Ведомството на Иван Василев беше първото, което обяви намерението си за съкращаване на администрацията.

Създава се нова Изпълнителна агенция „Европейски фондове за конкурентоспособност", с която ще се осигури по-ефективно управление на средствата от европейските фондове и необходимото функционално разделение между управляващ орган и бенефициент съгласно европейските изисквания. Досега тази дейност беше в старото Министерство на иновациите.

По този начин се изпълнява ангажиментът на правителството за по-ефективна, по-компактна и по-добре организирана държавна администрация. Промените се осъществяват в рамките на утвърдените бюджети на съответните администрации и не водят до необходимост от предоставяне на допълнителни средства от държавния бюджет.