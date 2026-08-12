Отчуждават частни имоти за магистрала „Струма", дават 60 държавни за жп линията Елин Пелин - Ихтиман

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Правителството реши да бъдат отчуждени имоти и части от имоти - частна собственост, за изграждане на магистрала "Струма" на територията на община Кресна. Те са в землищата на село Ощава и град Кресна. Средствата за обезщетяване на собствениците се осигуряват от агенция „Пътна инфраструктура".

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица.

Кабинетът даде безвъзмездно на национална компания „Железопътна инфраструктура" 60 имота за изграждането на ново жп трасе за участък Елин Пелин - Ихтиман. Преди това ги преобразува от частна в публична държавна собственост. Имотите са в землището на с. Нови хан, община Елин Пелин.

Предоставянето на земите ще позволи изграждането на ново жп трасе за участък Елин Пелин - Ихтиман по проект с национално значение „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участъци София — Елин Пелин и Елин Пелин - Септември". Линията е част от железопътната магистрала „Калотина-запад - София - Пловдив - Димитровград - Свиленград".