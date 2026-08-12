Зам.-министър Якимов: Отбелязваме рекорден стокообмен с Турция

България и Турция имат потенциал да надградят своето икономическо, търговско и инвестиционно партньорство. Отбелязваме рекордни нива на двустранен стокообмен.

Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов по време на представянето на проекта за Тракийски търговско-логистичен център в Тракия икономическа зона в Пловдив.

„България е дом на много, и то големи турски инвестиции. В редица региони на страната компаниите с турски капитал имат съществен принос за местната икономика и заетостта", отбеляза заместник-министърът.

Красимир Якимов определи Тракийския търговско-логистичен център като важна нова платформа за развитие на двустранните отношения. „Убеден съм, че това начинание ще бъде поредната платформа, която да подпомогне развитието на търговските, икономическите и инвестиционните отношения", каза заместник-министърът.

Той подчерта и ролята на институциите и бизнес организациите като свързващо звено между компаниите от двете страни. „Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, Българската агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, както и българо-турската камара са мостове за взаимоотношенията между българския и турския бизнес", посочи Якимов.

Той акцентира и върху ролята на институционалната подкрепа за бизнеса и инвестициите. „В бюджета за 2026 година са заложени 200 милиона евро за енергоемките производства, както и 60 милиона евро за инвеститори, които са сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите", посочи той.

Заместник-министър Якимов отбеляза, че сред тези компаниите има и такива с турски капитал, които се възползват от механизмите за подкрепа. Това са големи инвеститори, реализиращи мащабни проекти за разширяване на своята дейност у нас.