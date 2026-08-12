Четвърти месец ОПЕК понижава прогнозата си за растежа на световното търсене на петрол

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) понижи за четвърти пореден месец прогнозата си за растежа на световното търсене на петрол през 2026 г. и вече очаква увеличение с 580 000 барела дневно, предаде Ройтерс. Агенцията се цитира месечния доклад на организацията.

Новата оценка е леко понижена спрямо прогнозата от юли. Според ОПЕК световното потребление на петрол през тази година ще достигне средно 105,74 млн. барела дневно. Търсенето в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) се очаква да намалее с около 40 000 барела дневно, докато в държавите извън организацията се прогнозира растеж с около 610 000 барела дневно, пише БТА.

За 2027 г. ОПЕК повиши прогнозата си и вече очаква световното търсене на петрол да нарасне с около 2,2 млн. барела дневно до 107,9 млн. барела дневно. Около 1,8 млн. барела дневно от увеличението се очаква да дойдат от държавите извън ОИСР.

Оценката на ОПЕК остава значително по-оптимистична от тази на Международната агенция за енергията (МАЕ). По-рано днес МАЕ прогнозира спад на световното търсене с 1,6 млн. барела дневно през 2026 г., като понижи оценката си с още 510 000 барела дневно спрямо юлския доклад. Агенцията очаква световните доставки да намалеят с 4,3 млн. барела дневно при прогнозиран преди месец спад от 3,7 млн. барела.

По отношение на предлагането ОПЕК запази прогнозата си за производството на течни горива от държавите извън споразумението ОПЕК+. Очаква се то да нарасне с около 640 000 барела дневно през 2026 г. до средно 54,8 млн. барела дневно. Основният принос към увеличението се очаква да дойде от Бразилия, САЩ, Канада и Аржентина.

За 2027 г. прогнозата също остава без промяна, като ОПЕК очаква увеличение на производството извън ОПЕК+ с около 620 000 барела дневно.

Добивът на суров петрол от страните, участващи в споразумението ОПЕК+, е нараснал през юли с 1,42 млн. барела дневно спрямо юни до 37,66 млн. барела дневно, сочат данните от вторичните източници на организацията.

ОПЕК отчита и свиване на търговските петролни запаси в страните от ОИСР. През юни те са намалели с 26,4 млн. барела до 2,729 млрд. барела, което е с 66,5 млн. барела под средното равнище за последните пет години.