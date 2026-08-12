Правителството отделя 1 млрд. евро за общински проекти

С общо над 1 млрд. евро ще се финансира изпълнението на обектите по Инвестиционната програма за общински проекти през 2026 г. От тях до 600 млн. евро от бюджета на МРРБ и до 460,2 млн. евро от Българската банка за развитие.

Това става ясно от решенията на Министерския съвет. Той определи проектите от Инвестиционната програма за общински проекти, включени в приложение № 3 към чл. 113 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г., които ще бъдат финансирани през настоящата година. С него се уреждат условията и редът за финансирането им. Регламентират се още правилата за верифициране и отчитане на допустимите разходи, както и за извършването на плащания.

Ще се финансират проекти със сключени споразумения между министъра на регионалното развитие и благоустройството и кмета на дадена община към 31 декември 2025 г. при спазване на законодателството по държавните помощи. За тях е необходимо към 1 юли 2026 г. да е обявена обществена поръчка и/или да има сключен договор с изпълнител и/или да има подписан протокол за откриване на строителна площадка.

Финансов ресурс ще има и за проектите без сключени споразумения, за които в срок до 31 декември 2025 г. е подадено искане за сключване на такова, заедно с всички изискуеми документи, като важат гореизброените условия с изключение на срока, който в този случай е 1 октомври 2026 г.

Предвижда се да има възможност министърът на регионалното развитие и благоустройството да договаря с общините промяна на параметри на сключените споразумения или на проектите, без да се надвишава максималната прогнозна стойност на споразуменията.

В срок до 30 календарни дни след обнародване на постановлението всеки Управляващ орган по програма, съфинансирана от Европейските фондове за споделено управление, ще трябва да оцени възможността за финансиране по съответната програма на проектите от списъка. Ако някой от тях може да бъде финансиран чрез програма, съответният Управляващ орган ще трябва да уведоми писмено МРРБ и общината.

Общата максимална стойност на разходите за 2026 г. по сключени споразумения с дадена община се определя от нейната категория.

Както и досега, при изпълнение на проекти по програмата ще се извършват авансови, междинни и окончателни плащания към общините, както и за упражняване на авторски и/или строителен надзор и непредвидени разходи. При споразумения с предмет инвестиционно проектиране се предвиждат две плащания - авансово в размер до 50% от предвидените разходи за проектиране по споразумението, и окончателно плащане от 50% от предвидените разходи за проектиране.

При споразумения за строителство, основен ремонт или реконструкция се предоставя аванс до 20 на сто от предвидените разходи за строително-монтажните работи (СМР), две междинни плащания - всяко в размер на 35% от предвидените разходи за СМР на базата на достигнат етап от фактически извършени дейности, както и окончателно плащане - до 10% от предвидените разходи за СМР.

Когато авансовото плащане е под 20 на сто от предвидените разходи за СМР, разликата до 20% се разпределя пропорционално на двете междинни плащания. Когато за реализиран проект, въведен в експлоатация, не са извършвани междинни плащания, по преценка на общината може да бъде поискано окончателно плащане в размер, изчислен на база реално изпълнени СМР на обекта.

Предвижда се кметовете на общини да предоставят на министъра на регионалното развитие и благоустройството месечни текущи отчети за изпълнение на сключените споразумения. Те ще съдържат информация за фактическото и финансово изпълнение на проекта, както и прогноза за необходимите финансови потоци по години до края на срока за изпълнение на целия проект.