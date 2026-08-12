Гълъб Донев ще се бори за държавния интерес в Пловдивския панаир - има една седмица

Днес в Министерството на финансите е получено съобщение от Върховния касационен съд, с което министърът на финансите е уведомен за възможността да се конституира като процесуален представител на държавата по образуваното пред ВКС търговско дело относно акциите на държавата в Пловдивския панаир.

В определения от съда едноседмичен срок ще бъдат предприети необходимите процесуални действия за защита на държавния интерес, съобщават от финансовото министерство.

От решение на ВКС от 29 юли стана ясно, че процесуалният представител на държавата по делото за Пловдивския панаир не е министърът на икономиката, а министърът на финансите. Съдът даде едноседмичен срок на финансовия министър Гълъб Донев да потвърди всички процесуални следствия от 2023 г. досега, извършени от държавата, като срокът започва да тече от получаването на съдебното решение в министерството.

Досега битката за Пловдивския панаир се водеше от Министерството на икономиката. Последно миналия август Петър Дилов от кабинета "Желязков" обжалва пред ВКС решението на Апелативния съд – София, което частично отмени решението на Софийския градски съд (СГС). То обяви за нищожно прехвърлянето на акциите на община Варна на дружеството "Пълдин Туринвест" АД на Гергов.

Сагата с въпросните 29% тече вече 10 години. Те бяха прехвърлени на "Пълдин Туринвест" от бившия варненски кмет Иван Портних, като това щеше да направи Гергов мажоритарен собственик на панаира. А тези акции преминаха в ръцете на община Варна през 2016 г. в замяна на т.нар. дупка в центъра на морската столица, също притежавана от Георги Гергов.

През 2017 г. варненският общински съвет реши да върне тези акции на държавата, но по-късно стана ясно, че това решение не е изпълнено. През 2022 г. Гергов се опита да приложи същата схема и отново да придобие акциите, за което се води настоящият съдебен спор.

Когато икономически министър беше Богдан Богданов, министерството подаде жалба срещу тази схема, с която беше оспорено и правото на община Варна да притежава акции на панаира. Преди две години излезе първото решение на СГС, с което прехвърлянето им към "Пълдин Туринвест" беше обявено за незаконно, но беше отхвърлено искането предоставянето им на община Варна да се обяви за нищожно.

Това решение беше обжалвано и от министерството – във втората му част, и от "Пълдин туринвест" - в първата му част. Така се стигна до решението на Софийския апелативен съд от юли.