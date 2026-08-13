Депутатите спечелиха от замразяването на заплатите – сега щяха да вземат с 24 евро по-малко (Графика)

Варна се нарежда веднага след София по възнаграждения

Ако депутатите не бяха замразили през юни заплатите си на равнището им от март - 4236 евро месечно основна, брутна, сега щеше да се наложи да ги намалят леко. Това произтича от новите данни на НСИ за средните заплати през второто тримесечие, публикувани в сряда.

През юни в сравнение с март средната заплата в обществения сектор намалява, макар и с малко – с половин процент. От 1412 евро през март през юни тя е вече 1404 евро, а по старото правило основната депутатска заплата е три пъти средната в обществения сектор за последния месец от предходното тримесечие. Тоест от “замразената” 4236 евро сега тя щеше да стане 4212 евро.

Още при стартирането на новия парламент “24 часа” призова народните представители да покажат съпричастност с кризата и

да престанат с традиционното индексиране

на заплатите си на всеки три месеца, при което обикновено те се повишават.

Първоначално от най-голямата група – на “Прогресивна България”, заявиха, че ще преразгледат дотогавашния парламентарен правилник, в който са описани начините за определяне на заплатите им. Но после отложиха това и взеха решението два месеца по-късно – през юни, след като видяха, че общественото мнение настоява за това замразяване.

Сега се вижда, че те на практика печелят от това. Подобен казус имаше и преди пет години, когато започна пандемията. През април 2020 г. НСИ обяви данните за първото тримесечие, от които ставаше ясно, че депутатските заплати автоматично се увеличават заради икономическия ръст преди пандемията.

Под натиска на кризата и масовите съкращения в страната обаче се появиха предложения депутатските възнаграждения да бъдат замразени и това започна да се обсъжда в пленарната зала. Тогава икономисти обясниха, че ако бъде направено това, те всъщност

ще се фиксират на по-високо ниво,

отколкото се очаква да бъдат в бъдеще. И за да не се вдига излишен шум, на 6 април Народното събрание направи обратен завой. Депутатите решиха в знак на солидарност да се откажат изцяло от заплатата си за един месец, като сумите бяха преведени директно на Министерството на здравеопазването за борба с коронавируса. След това обаче старата практика бе възобновена. Намаление на заплатите в обществения сектор като обявеното в сряда у нас

се случва изключително рядко

Обикновено ръстът на възнагражденията на всички, които получават парите си от бюджета, е доста по-голям от този на средната заплата в частния сектор, а през последните години тази тенденция дори се засили.

Например средната заплата в страната за края на второто тримесечие е вече 1421 евро, излиза от новите данни. Това е с 9,8% повече в сравнение със същия период на миналата година, като този ръст е доста нисък на фона на случващото се през последните години. Обикновено нарастването на средната работна заплата е двуцифрено и

се движи между 10 и 15%,

макар че още от края на 2025 г. леко се позабави.

Има икономически сектори като добивната промишленост например, в които ръстът за една година е доста по-впечатляващ - с 24 на сто. В селското стопанство средната заплата също нараства доста - с 19,5%, но тя все още е твърде ниска и в края на юни достига едва 1031 евро. В добивната промишленост е достигнала 1966 евро месечно.

Тя обаче не може да се сравнява със средната заплата в IT сектора, където продължава да е най-висока, достигайки в средата на 2026 г. 3079 евро.

Следват финансите и застраховането, където получават средно 2140 евро, и енергетиката, където заплатата е 2036 евро. Във всички останали сектори

е под 2 хиляди евро месечно,

като традиционно на последно място са хотелиерството и ресторантьорството с 918 евро.

При заплатите по области през второто тримесечие е настъпило само едно по-значително разместване - Варна се изкачва на трето място в България веднага след столицата и Софийска област със средна заплата през юни 1336 евро. По този начин тя изпреварва Враца, която заради АЕЦ “Козлодуй” традиционно се нареждаше след София. През юни средната заплата във Враца обаче вече е 1312 евро. При това тя намалява в сравнение с предходните два месеца, най-вероятно заради по-слабите финансови резултати на атомната централа.

Столицата продължава да е безспорен лидер по средна заплата, при това далеч изпреварвайки останалите. Скоро вероятно ще прехвърли 2 хиляди евро месечно, защото данните за юни показват, че вече е достигнала 1915 евро при 1865 евро в началото на годината (виж повече в таблицата).

Пазарът на труда остава относително спокоен, ако се съди по броя на заетите. През второто тримесечие има нарастване на работещите с 0,6% в сравнение с първото тримесечие. Това обаче

се дължи най-вече на туризма,

тъй като увеличението в сектора на хотелиерството и ресторантьорството, където през май и юни сезонните работници се увеличават, е малко над 23%.

Но ако се сравни със състоянието през второто тримесечие на миналата година, всъщност у нас работят 16 700 по-малко души, т.е. спадът е 0,7%.

Мерят адекватно ли е най-ниското възнаграждение вече по основното – без бонуси и класове

Новата формула за минималната заплата трябва да е готова още в края на този месец, а през следващия да бъдат приети и промените в Кодекса на труда и от Народното събрание. Тя ще почне да действа от 1 януари следващата година. Това стана ясно от брифинг на вицепремиера Гълъб Донев и социалния министър Наталия Ефремова след заседанието на Министерския съвет.

По заповед на Донев във вторник работна група проведе първото си заседание за новите текстове. Причината е, че формулата в Кодекса на труда бе замразена с бюджета. Сега минималната заплата е 620,20 евро, а ако се спазваше правилото, догодина щеше да е 722 евро.

Дали минималната заплата е адекватна, ще се мери веднъж на 4 години. Тук съгласието е тя да е 50% отсредния размер

на основната работна заплата. но дали към последната четвърт на годината или общо - не стана ясно. Досега по правилото 50% се отчиташе от брутната заплата, в която обаче влизат клас прослужено време и различни бонуси. Как ще се мери основната, също не е ясно. Първата оценка на новата формула обаче ще дойде от ново правителство, защото това е с мандат до 2030 г., когато още няма да е нужно да се мери адекватна ли е.

Ясни дотук са четири критерия, които ще влязат във формулата:

покупателната способност на минималната работна заплата, като се вземе предвид издръжката на живота

медианната заплата

темповете на растеж на заплатите

равнищата на производителността на труда

Кой колко ще тежи обаче, тепърва ще трябва да се договаря от работодатели, синдикати и държава. Това е изключително важно, защото производителността на труда в България е най-ниската в ЕС, като се оценява на едва 41–42% от средното европейско ниво. За разлика от средната работна заплата, която по най-новите данни на НСИ за второто тримесечие на 2026 г. достига рекордните 1444 евро, медианната брутна заплата

е много по-близка до реалния доход на масовия българин и е около 1075 и 1100 евро.

И двете обаче са най-ниски в ЕС. Темпът на растеж на заплатите в България обаче остава изключително висок, като страната ни се нарежда сред лидерите в Европейския съюз по този показател. По най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ) средната брутна заплата нараства с 9,8% на годишна база. (Виж в основния текст горе)

Минималната заплата е 620,20 евро, а заплата за издръжка на един човек - 828 евро (според разчетите на КНСБ). Според Евростат реалната покупателна способност на минималната заплата е с около 58% по-висока от номиналната стойност в евро.

Освен това Националният статистически институт ще трябва да предостави и различни разчети по конкретните измерители. В момента те отчитат издръжката на живот.

Работата ще продължи с определяне на решенията за изменения и допълнения в наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Така че до края на август да имаме приет, съответно и работещ механизъм за определяне размера на минималната работна заплата, като до края на септември да бъде определен размерът за 2027 г, обясни Донев. А Ефремова допълни, че в следващите седмици ще се уточняват какви да са необходимите официални даннии кой критерий колко да тежи. Ще има и специален ред и процедура, с която ще оценяваме адекватността на минималната работна заплата, каза още социалната министърка.