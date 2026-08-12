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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23378289 www.24chasa.bg

Лондон удължи дерогацията за българските дружества на „Лукойл" до 29 октомври

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"Лукойл Нефтохим Бургас"

Лицензът, който позволява бизнес операциите, свързани с дружествата от групата „Лукойл" в България, е удължен. Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) към Министерството на финансите на Великобритания удължи срока до 29 октомври 2026 г.

Удължаването е резултат от активния диалог на правителствено ниво, под егидата на премиера Румен Радев, в синхрон с Министерство на енергетиката и Министерство на външните работи на България, с британските партньори и е важна стъпка за осигуряване на необходимата стабилност и предвидимост за дейността на дружествата в страната.

С лиценза британската страна продължава да разрешава извършването на бизнес операции с „Лукойл България" ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас" АД, „Лукойл Авиейшън България" ЕООД и „Лукойл Бункер България" ЕООД.

„Предприехме необходимите действия, за да гарантираме сигурността на доставките и безпроблемната работа на рафинерията", посочи вицепремиерът Пулев.

Удължаването до 29 октомври тази година е по желание на българската страна с цел синхронизиране на сроковете с лиценза от американската страна.

Българското правителство ще продължи да следи процеса и да работи в тясно сътрудничество с международните партньори за гарантиране на работата на рафинерията у нас.

"Лукойл Нефтохим Бургас"

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