Днес влизат в сила новите европейски правила за жизнения цикъл на колите

От днес влизат в сила новите европейски правила за жизнения цикъл на превозните средства и тяхното рециклиране.

Те ще насърчават проектирането на превозни средства, улесняващо тяхното разглобяване след излизане от употреба, с цел повторна употреба на резервни части и рециклирането им, чрез което да се извличат на ценни производствени суровини като стомана, алуминий, мед или пластмаса.

Очаква се прилагането на регламента да гарантира по-сигурни доставки на вторични суровини и да намали зависимостта на Европа от вноса на първични ресурси за производството на превозни средства. Така цялостният ефект от новата норма би следвало да се изрази в по-устойчива промишлена база, съобщава БТА.

Също така се очаква променената регулаторна среда да създаде нови бизнес възможности за цялата верига на доставки, както и да насърчи по-доброто сътрудничество между производителите и лицата, извършващи разкомплектоване и рециклиране, намалявайки отпадъците и въздействието върху околната среда.

Регламентът въвежда и изисквания за използването на рециклирани материали в новите превозни средства. В него се определят задължителни цели за съдържание на рециклирана пластмаса от 15 процента, считано от 2032 г. и 25 процента от 2036 година.

Освен това от ЕК ще определят и цели за рециклираното съдържание на стомана и алуминий, които следва да се прилагат от 2033 година.

На новите поетапно разписани изисквания в регламента се гледа като на важна стъпка към създаването на истински пазар за вторични суровини, като се осигурява дългосрочна сигурност за инвеститори и производители и се насърчават инвестициите в капацитет за рециклиране, заявяват от ЕК.

В новото законодателство са предвидени и по-строги мерки по прилагането му, включително и чрез засилване на изискванията за проследяване и събиране на излезлите от употреба превозни средства и ясното им разграничаване от тези, които се намират още в движение.

В регламента се предвижда още, че от средата на 2031 г. извън ЕС могат да се изнасят само технически изправни превозни средства, което спомага за опазването на околната среда и предотвратява износа на излезли от употреба превозни средства като употребявани превозни средства.

С новия европейски закон се укрепва и сътрудничеството между производителите и операторите по управление на отпадъците и се разширява рамката, така че да обхване допълнителни категории превозни средства, включително камиони, автобуси и мотоциклети.

Между 10 и 12 милиона превозни средства в Европа достигат всяка година края на жизнения си цикъл, съгласно цитираните от ЕК данни в съобщението.