САЩ с рекорден бюджетен дефицит за юли - 432 млрд. долара

Дефицитът във федералния бюджет на САЩ стигна рекордните 432 млрд. долара през юли. Това е най-високата стойност, отчитана за този месец на фона на нарастващи държавни разходи и нетен отлив на приходи от мита заради възстановяването на вече събрани суми.

Така бюджетният дефицит за първите десет месеца на фискалната 2026 г. достигна 1,799 трилиона долара и вече надхвърля дефицита от 1,775 трилиона долара за цялата предходна фискална година. Настоящата фискална година приключва на 30 септември, съобщава БТА.

По-големи месечни дефицити в историята са регистрирани само през юни 2020 г., когато недостигът достигна 864 млрд. долара, и през април същата година - 738 млрд. долара.

Дефицитът през юли е бил със 141 млрд. долара, или 48 на сто, по-голям спрямо същия месец на 2025 г. Това е и най-големият месечен бюджетен недостиг от март 2021 г., когато той достигна 660 млрд. долара заради разходите по програмите за подпомагане по време на пандемията от КОВИД-19.

Разходите на федералното правителство през юли са достигнали рекордните за месеца 766 млрд. долара, което е увеличение със 137 млрд. долара, или 22 на сто, спрямо година по-рано.

Част от увеличението обаче се дължи на календарни фактори. Около 99 млрд. долара плащания по социални програми, предвидени за август, са били извършени още през юли, тъй като август започна през почивни дни. След отчитането на този и други календарни ефекти дефицитът за юли възлиза на 333 млрд. долара, което все пак е с 50 млрд. долара, или 18 на сто, повече спрямо година по-рано.

Приходите през юли са намалели с 1 на сто на годишна база до 334 млрд. долара.

Съществено отражение върху тях са оказали митата. Нетните митнически приходи са били отрицателни в размер на 8,55 млрд. долара, след като през месеца са били възстановени мита за общо 33,38 млрд. долара. Това е третият пореден месец, през който бюджетът отчита нетен отлив по това перо.

Възстановяванията са свързани с решението на Върховния съд на САЩ да отмени широкообхватните извънредни мита, наложени от президента Доналд Тръмп през миналата година. През юни възстановените суми достигнаха още по-високите 49,2 млрд. долара.

Американската митническа и гранична служба съобщи миналата седмица, че до края на юли е обработила възстановявания за около 100 млрд. долара. По данни на ведомството от митата, които впоследствие бяха обявени за незаконни, първоначално са били събрани около 166 млрд. долара.

Администрацията на Тръмп продължава да въвежда мита на други правни основания. През миналия месец бяха наложени ставки от 10 или 12,5 на сто върху вноса от 60 основни търговски партньора, обхващащи над 99 на сто от американския внос, заради недостатъчно стриктното според Вашингтон прилагане на ограниченията срещу принудителния труд. Очакват се и допълнителни решения за митата през следващите седмици.

Бюджетната служба на Конгреса (CBO) вече очаква приходите от мита за цялата година да бъдат с около 250 млрд. долара по-ниски спрямо прогнозата ѝ от февруари. Това намалява значението на митата като източник на приходи за федералния бюджет.

За първите десет месеца на фискалната година бюджетният дефицит е нараснал със 170 млрд. долара, или 10 на сто, спрямо 1,629 трилиона долара за същия период на предходната година.

След отчитане на календарните разлики Министерството на финансите изчислява дефицита от началото на фискалната година на 1,700 трилиона долара. Това е увеличение със 79 млрд. долара, или 5 на сто, на годишна база.