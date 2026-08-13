Еврото поевтинява леко спрямо долара

Еврото поевтинява леко спрямо щатския долар в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин.

Единната валута се разменя за 1,1152 долара, което представлява понижение с 0,96 на сто под нивото при закриването на търговията снощи.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1545 долара за едно евро, съобщи БТА.

Спрямо швейцарския франк еврото прибавя 0,01 на сто до 0,938 шв. фр., а в сравнение с британската лира поскъпва с 0,04 на сто до 0,854 бр. лири.

От неделя у нас етикетите на стоките са вече само в една валута - няма ги двойните цени – в левове и в евро. Изискването за двойно етикетиране бе до 9 август 2026 г. според Закона за въвеждане на еврото, който беше определил едногодишен срок за това. На практика обаче търговците не са задължени да махат двойните етикети. По своя преценка те могат да продължат да посочват и левовата равностойност с информационна цел. В такъв случай трябва недвусмислено да е видно, че сумата в евро е единствената продажна, а в левове има само справочен характер. Двете цени трябва да са изписани ясно и коректно, по начин, който не поставя потребителите в заблуждение.

Превалутирането трябва да бъде извършено по официалния фиксиран курс от 1,95583 лева. Сумите в евро се закръглят до втория знак след десетичната запетая. То обаче не трябва да ощетява потребителите.