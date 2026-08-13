Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), заедно със своите дъщерни дружества (компанията), днес обяви резултатите си за първото тримесечие на финансовата 2026/27 година, отбелязвайки най-високия тримесечен ръст на приходите през последните пет години и най-силното тримесечие в историята на компанията. През тримесечието общите приходи на компанията достигнаха рекорден за всички времена тримесечен връх от 26,9 милиарда щатски долара, което е увеличение с 43% на годишна база, като всички бизнес дивизии отчитат рекордни приходи и оперативна печалба за първо финансово тримесечие.

Коригираната нетна печалба се увеличи със 176% на годишна база до 1,1 милиарда щатски долара, надминавайки крайъгълния камък от 1 милиард щатски долара за първи път в историята, с подобрение на коригирания марж на нетната печалба от почти два процентни пункта на годишна база, подкрепено от по-висок мащаб на приходите и продължаващо повишаване на ефективността. Приходите, свързани с изкуствен интелект (AI), са нараснали с 60% на годишна база до 9,3 милиарда щатски долара, представлявайки 35% от общите приходи на Компанията през първото тримесечие. Компанията продължава да инвестира в иновации, като разходите за научноизследователска и развойна дейност (R&D) са се увеличили с 30% на годишна база.

Резултатите за първото тримесечие демонстрират способността на компанията да превръща своята стратегия за хибриден AI в осезаеми бизнес резултати, надграждайки лидерството си при персоналните компютри и интелигентните устройства, докато бързо утвърждава Lenovo като глобален лидер в AI решенията и инфраструктурата. По-специално, рекордните резултати на Infrastructure Solutions Group (ISG) демонстрираха ясната ѝ роля като ключов двигател както на растежа, така и на рентабилността на Lenovo.

През тримесечието Lenovo предостави AI решения и услуги в голям мащаб за Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026™, в качеството си на Официален технологичен партньор на FIFA. Обхващайки три държави, 16 града, 48 отбора и 104 мача, Lenovo осигури устройствата, инфраструктурата, услугите, решенията и иновациите с AI, които помогнаха за поддръжката на операциите на FIFA, глобалните излъчвания, анализа на отборите, съдийските технологии и изживяването на феновете в огромен мащаб. В допълнение, партньорството създаде мощна платформа за ангажиране на клиентите, ускорява търговските възможности и издига глобалната марка на Lenovo като лидер в областта на изкуствения интелект.

Оперативната устойчивост на Компанията беше ключово конкурентно предимство през тримесечието. Мащабът на Lenovo, нейната глобална/локална верига за доставки, силните връзки с доставчиците и цялостният оперативен модел ѝ позволиха ефективно да предвижда и управлява ограниченията в доставките и ценовия натиск – превръщайки сътресенията в целия отрасъл във възможност за укрепване на конкурентните си позиции.

„След най-добрата година в историята на Lenovo, сега постигнахме и най-силното си тримесечие някога – с ускоряващ се растеж, допълнително подобряване на рентабилността и превръщането на изкуствения интелект в ясен двигател на растежа във всяка бизнес дивизия. Надграждайки нашето лидерство при персоналните компютри и интелигентните устройства, ние се гордеем с бързото си утвърждаване като глобален лидер в AI и инфраструктурата – ясно потвърждение за нашата стратегическа прозорливост. Вдъхновена от нашата стратегия за хибриден AI, оперативна съвършеност и неуморни иновации, Lenovo не само се ориентира успешно в пазарните цикли, но и поема инициативи да печели. Ние сме уверени в способността си да движим устойчив, дългосрочен растеж и да предоставяме по-голяма стойност за нашите акционери.“ - председател и главен изпълнителен директор – Юанцин Янг (Yuanqing Yang)

Финансови акценти

Резултати за първото тримесечие:

Intelligent Devices Group (IDG) – Група за интелигентни устройства:

Приходите на IDG се увеличиха с 27% на годишна база до рекордните за първо финансово тримесечие 17,1 милиарда щатски долара, като приходите от персонални компютри и интелигентни устройства нараснаха с близо 30% на годишна база. Водещият в отрасъла оперативен марж бе успешно поддържан на ниво от 7,1%, отразявайки оперативната съвършеност, устойчивостта на веригата за доставки и непрекъснатите иновации.

Лидерството по глобален пазарен дял при персоналните компютри беше допълнително укрепено, достигайки 24,2% и разширявайки преднината на Lenovo пред втория играч на повече от пет процентни пункта, като разликата се увеличава на годишна база за 10-то поредно тримесечие. Lenovo продължава да бъде номер 1 в света при AI компютрите (AI PC), с пазарен дял при AI PC, нарастващ до 25,1%.

Приходите от таблети скочиха с над 80% на годишна база, а бизнесът със смартфони постигна най-добрите си приходи за първо финансово тримесечие, отбелязвайки ръст от 15% на годишна база.

Infrastructure Solutions Group (ISG) – Група за инфраструктурни решения:

Приходите на ISG се удвоиха (ръст от 98% на годишна база) до рекордните тримесечни приходи от 8,5 милиарда щатски долара. Оперативната печалба достигна рекордните 777 милиона щатски долара, довеждайки оперативния марж до най-високото ниво за всички времена от 9,1%.

Резултатите отразяват продължаващите инвестиции в облачни технологии (cloud), периферни изчисления (edge), изкуствен интелект и по-специално AI извеждане на заключения (AI inferencing), което позволява на ISG да улови бързо растящата токен икономика (token economy) и да даде възможност на клиентите да извършат агентна AI трансформация (agentic AI transformation).

ISG отчита изключителен растеж както в сегмента на доставчиците на облачни услуги (CSP), така и в корпоративния сегмент и сегмента на малките и средни предприятия (ESMB), като приходите и в двата сегмента почти се удвояват на годишна база.

При традиционните изчислителни науки Lenovo се изкачи до №2 в световен мащаб по приходи от x86 сървъри. При AI изчислителните среди портфолиото от проекти за AI сървъри се разшири до 54 милиарда щатски долара, отбелязвайки ръст от 157% спрямо предходното тримесечие, задвижван от ускоряващата се инерция при AI инфраструктурата и бързо разширяващата се клиентска база.

Solutions and Services Group (SSG) – Група за решения и услуги:

SSG постигна най-високите си тримесечни приходи в историята от 2,9 милиарда щатски долара, което е ръст от 28% на годишна база, като оперативната печалба се увеличи с 39% спрямо същия период на миналата година до 697 милиона щатски долара, а оперативният марж се разшири до рекордните 24,2%, отразявайки дисциплинирано изпълнение и продължаващо разширяване към предложения за AI, управлявани услуги и решения с по-висока добавена стойност.

Приходите от AI услуги отбелязаха трицифрен ръст на годишна база, задвижвани от ускореното приемане от страна на клиентите на решенията AI Factory и AI Library, тъй като клиентите преминаха от експериментиране с AI към внедряване в реална продуктивна среда.

Управляваните услуги (Managed Services) и Проектите и решенията (Projects and Solutions) заедно представляват над 62% от приходите на SSG, достигайки нов връх, подкрепени от силен обем от поръчки за няколко тримесечия напред и нарастващо търсене на решения с AI, базирани на крайни резултати (outcome-based AI solutions).

TruScale продължава да бъде ключов двигател на растежа, нараствайки с 35% на годишна база. Решенията, пригодени за вертикални индустрии като спорт, производство, търговия на дребно и други, допринесоха за 50% ръст на приходите в дивизията Проекти и решения.

През тримесечието SSG продължи да превъзхожда пазара, нараствайки с близо два пъти по-висок темп от пазарния ръст, демонстрирайки своята стратегическа позиция в бързорастящите сегменти, дефинирани от AI решения и услуги.

Корпоративни акценти

Постиженията, съобщенията и забележителните ангажименти през изминалото тримесечие включват:

Lenovo обяви значителен напредък по първото си поколение дългосрочни ESG цели за цялата компания, с измерими постижения в действията за климата, кръговата икономика, социалното въздействие и управлението, като същевременно засили отговорните иновации в ерата на изкуствения интелект и продължаващия ангажимент на Lenovo към ESG програмите с обявяването на нов набор от цели за устойчивост.

Lenovo за пореден път бе класирана в класацията Gartner® Supply Chain Top 25 за 2026 г., достигайки най-високото си класиране досега – пето място в световен мащаб. Навлизайки в своята 22-ра година, класацията Gartner Supply Chain Top 25 идентифицира, отличава и представя съвършенството в управлението на веригата за доставки. Lenovo се класира на осмо място през 2025 г., 10-то място през 2024 г. и осмо място през 2023 г.

Lenovo се изкачи с 43 места до №153 в годишния списък Global 500 на списание Fortune, което представлява най-високото класиране в историята на Компанията и един от най-значителните напредъци през последните години.

Надграждайки своя глобален/локален модел, Lenovo разшири своя Smart Campus в Северна Каролина, добавяйки значителен нов капацитет за производство на сървъри, за да улови нарастващото търсене от доставчици на хипермащабни облачни услуги (hyperscalers) и корпоративни клиенти. Разширението се основава на нейното дългогодишно присъствие в Северна Каролина и допълнително укрепва присъствието на Компанията с над 30 завода на 11 пазара по света.

Lenovo постигна най-високия си резултат досега в глобалния бенчмарк Workplace Pride Global Benchmark, достигайки 93,7% през 2026 г. и получавайки за първи път статус „Advocate“ (Застъпник). Резултатът отразява стабилен напредък през последните години, като Lenovo вече се класира в най-горния ешелон във всяка изследвана област – от политики и комуникации до мрежи за служители, придобивки и социално въздействие.

Забележки:

1Забележка относно коригираната нетна печалба: Коригираният показател е дефиниран като финансов показател чрез изключване на: нетните промени във справедливата стойност на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата; амортизацията на нематериални активи, произтичащи от сливания и придобивания; разходите, свързани със сливания и придобивания; обезценката и отписването на нематериални активи, имоти, машини и съоръжения и незавършено строителство; промяната във справедливата стойност на деривативни финансови пасиви, свързани с варанти; условната лихва по конвертируеми облигации; и обезценката на участия в асоциирани предприятия; както и съответните ефекти върху данъка върху дохода, ако има такива.

2Забележка относно приходите, свързани с AI: AI устройства: персонални компютри и смартфони, оборудвани с NPU (невронен процесор); AI сървъри: GPU сървъри; AI услуги: услуги, които позволяват на клиентите да изграждат, мащабират и управляват AI.