Европейските борси се повишават леко

Основните европейски фондови пазари се повишиха леко в ранната търговия днес, като по-ниските цени на петрола подкрепиха инвеститорските нагласи въпреки продължаващата геополитическа несигурност около конфликта в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

Паневропейският индекс STOXX 600 се повиши с 0,2 на сто до 660,49 пункта към 10:45 ч. българско време, след като отстъпи от рекордните равнища, достигнати през предходната сесия, пише БТА.

В Лондон индексът FTSE 100 се понижи с 0,3 на сто. Спадът е факт въпреки публикуваните днес данни, според които британската икономика е нараснала с 0,3 на сто през юни. За цялото второ тримесечие брутният вътрешен продукт (БВП) се е увеличил с 0,4 на сто.

Във Франкфурт Dax се повиши леко с 0,4 на сто до 26 434 пункта, а MDax отслабна с 0,1 на сто до 32 319 пункта.

Инвеститорите продължават да оценяват и публикуваните вчера данни за инфлацията в САЩ. Потребителските цени са нараснали с 0,1 на сто през юли спрямо предходния месец, а годишната инфлация е достигнала 3,4 на сто. Данните като цяло съответстваха на очакванията и ограничиха опасенията от ново засилване на ценовия натиск, което би могло да принуди Управлението за федерален резерв да продължи с повишаването на лихвите.

Настроенията на европейските пазари обаче остават предпазливи заради липсата на съществен напредък в преговорите между САЩ и Иран и продължаващите нарушения на корабоплаването през Ормузкия проток.

Цените на петрола се понижиха днес, след като вниманието на пазарите се насочи към перспективите за по-слабо световно търсене. ОПЕК вчера понижи за четвърти пореден месец прогнозата си за растежа на потреблението през 2026 г. до 580 000 барела дневно, докато Международната агенция за енергията прогнозира свиване на световното търсене с 1,6 млн. барела дневно.

Европейският петролен и газов сектор остана почти без промяна. Акциите на компаниите от сектора на пътуванията и свободното време се повишиха средно с 0,6 на сто, тъй като по-ниските цени на суровия петрол подобряват перспективите за разходите за гориво.

Банковият сектор се представи най-добре сред основните отраслови групи с ръст от 0,9 на сто.

Сезонът на корпоративните отчети в Европа постепенно навлиза в заключителната си фаза.

Сред най-силно представящите се компании днес е датската корабна група „Мерск“ (Maersk), чиито акции поскъпнаха с 8,3 на сто. Компанията отчете печалба над пазарните очаквания и за втори път тази година повиши прогнозата си за годишния финансов резултат. Конфликтът в Близкия изток и силното търсене са допринесли за повишаването на ставките за морски превози.