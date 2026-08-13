Светкавично: 98% от хотелските легла в Бургас са блокирани от 11 до 16 май догодина

98% от хотелските легла в Бургас и околностите му не могат да се резервират, нито да се платят за дните между 11 и 16 май догодина. Това показва проверка в най-голямата платформа за резервиране на хотели Booking.com.

На практика в момента никой не може да си запази хотел за дните, в които в Бургас ще се проведе следващото издание на песенния конкурс. Блокирането е направено по всяка вероятност още преди седмица, когато се разбра, че на финала за домакинство на Евровизия 2027 се състезават София и Бургас. В София за май също не можеха да се намерят никакви хотели още когато се провеждаше последния конкурс и стана ясно, че Дара печели и България ще трябва да е домакин на следващото издание.

Все още не е ясно какви ще са цените, когато стаите бъдат разблокирани, но със сигурност ще бъдат много над нивата, на които се продават принципно през този сезон.

Капацитетът на Бургас е към 12 300 легла, разпределени в над 1300 места за настаняване. В най-високата категория обаче - с 5 и с 4 звезди, хотелите се броят на пръсти - те са два петзвездни и пет четиризведни.