Пулев: Никога не сме купували руски нефт, очакваме цените на горивата да падат

Имаше реален шанс бензиностанции в България да не работят

Законът за публично-частно партньорство ще бъде публикуван за обществено обсъждане до края на месеца

Нефтът за "Лукойл Нефтохим Бургас" е договорен до края на септември, каза търговският управител на групата компании на „Лукойл" в България Евгени Симеонов

Нефтът е договорен до края на септември, сега се договаря за октомври. Нефт и горива има. Всичкият нефт е закупуван от световни гиганти, не купуваме от санкционирани дружества, никога не се е случвало.

В това беше категоричен вицепремиерът Александър Пулев. Той даде брифинг от централата на "Лукойл" в Бургас, след като вчера вечерта лицензът, който позволява бизнес операциите, свързани с дружествата от групата „Лукойл" в България, беше удължен до 29 октомври 2026 г. от службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) към Министерството на финансите на Великобритания. С лиценза британската страна продължава да разрешава извършването на бизнес операции с „Лукойл България" ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас" АД, „Лукойл Авиейшън България" ЕООД и „Лукойл Бункер България" ЕООД.

Преработката в рафинерията в последните два месеца е завишена – в началото на годината имахме 450 хил. тона, а през юни достигнахме до 527 хил. тона и до 560 хил. тона през юли. Ликвидността на предприятието се преодолява и избегнахме всички рискове, обясни още Пулев.

Той изрази очакване, че цените на горивата ще се понижат в следващите месеци заради очакваното прекратяване на военните действия между Иран и САЩ. "Цените на горивата се влияят от всички международни фактори. Заради геополитическата ситуация много рафинерии в Близкия изток и Персийския залив не функционират и има тежки дефицити. В последните месеци производствените разходи са изключително завишени, но надценката, с която работи "Лукойл", е минимална, заради което успяваме да задържаме приемливи цени. Септември очакваме нормализиране на пазарите на горива".

По думите на Пулев срокът от 29 октомври е определен по желание на България, тъй като тогава изтича и дерогацията от САЩ. Идеята е оттогава сроковете да се уеднаквят и да се водят преговори едновременно с двете държави. "Всяка седмица сме в разговори с нашите партньори, за да сме сигурни, че няма да има изненади. Горд съм с работата на особения управител, на Министерския съвет, на парламента, успяхме заедно да приключим с едно много тежко наследство от кабинета "Борисов", за да сме сигурни, че има горива и бензиностанциите ще работят. Това беше реален риск - да не работят", предупреди той.

На въпрос относно Закона за публично-частното партньорство, Пулев обеща, че до края на месеца той ще бъде пуснат за обществено обсъждане.

"Имаме професионално написана рамка. Концесиите са само една форма. Публично-частните партньорства бяха магично изрязани от Закона за концесиите, останаха само инхаус поръчки, заради които нямаме инфраструктура и българските граждани живеят в бедност и в условия, по които сме на дъното на всички класации в ЕС. Имаме решение как да се възстанови икономическия баланс между инвеститори и държава", обясни той.

Нефтът за "Лукойл Нефтохим Бургас" е договорен до края на септември, а в момента се водят преговори за доставките през октомври. Това заяви особеният търговски управител на групата компании на „Лукойл" в България Евгени Симеонов на същата пресконференция в Бургас.

"Така че нефт има, ще има, горива има и ще има", увери Симеонов, като посочи, че всички количества нефт се закупуват от световни гиганти. Той каза още, че "Лукойл" не купува и няма да купува нефт от санкционирани дружества.

"Никога не се е случвало това. Купуваме нефт само от световни гиганти", заяви той. По думите на Симеонов преработката в рафинерията през последните два месеца е значително повишена. В началото на годината тя е била около 450 000 тона, като през юни е достигнала 527 000 тона, а през юли е била 560 000 тона преработен нефт. Симеонов посочи, че ликвидността на предприятието се подобрява и са преодолени рисковите сценарии за касови разриви.

По думите му юли е бил най-добрият месец за "Лукойл Нефтохим Бургас" през 2026 година, като плановете са били преизпълнени многократно. Той посочи и резултатите на "Лукойл България", която по думите му отчита най-добрия месец в историята си за последните пет-шест години в България. Преизпълнението на плана е над 30 на сто.

Симеонов коментира и цените на горивата в България. По думите му те се влияят от международните фактори, които влияят на цените в цяла Европа. Той посочи, че заради геополитическата ситуация много рафинерии в Близкия изток и Персийския залив не функционират, което води до дефицити на течни горива в Европа и по света. Особеният търговски управител подчерта, че цените се определят от плац плюс премия, като се отчитат и производствените разходи, които през последните месеци са значително завишени. Симеонов заяви, че в момента надценката, с която работят компаниите на "Лукойл", е минимална.

"Ние успяваме да поддържаме приемливи цени на горивата в България, които очакваме в следващите месеци да се понижат", каза той и допълни, че не се очаква шоково поскъпване на горивата у нас и че това е било избегнато. Симеонов даде за пример цените в съседните държави Румъния и Гърция, където по думите му дизелът отдавна е преминал 2 евро.

Той каза, че очаква подобрение на положението с цените през септември и нормализиране на пазарите на горива.