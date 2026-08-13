Азиатските борси и Уолстрийт приключиха търговията разнопосочно

Водещите фондови пазари в Азиатско-тихоокеанския регион приключиха днешната търговия разнопосочно, като японските индекси се повишиха силно, а Topix затвори на рекордно високо равнище. Подкрепа оказаха акциите на компании, свързани с изкуствения интелект и полупроводниците, след като данните за потребителските цени в САЩ за юли отслабиха опасенията за инфлацията, предадоха Киодо и Си Ен Би Си.

Индексът Nikkei 225 се повиши със 784,53 пункта, или 1,16 на сто, до 68 308,59 пункта. По-широкият Topix нарасна с 37,04 пункта, или 0,89 на сто, до рекордните 4176,04 пункта, след като в хода на сесията достигна 4185,68 пункта, пише БТА.

В Южна Корея Kospi скочи с 3,6 на сто до 6813,34 пункта, докато индексът на компаниите с по-малка капитализация Kosdaq добави 0,29 на сто до 861,37 пункта.

Австралийският S&P/ASX 200 се понижи с 0,23 на сто до 9188,5 пункта. В континентален Китай CSI 300 отстъпи с 0,57 на сто до 4663,95 пункта, а хонконгският Hang Seng губеше 0,38 на сто в последния час на търговията.

По време на търговията доларът се търгуваше за 159,43-44 йени в сравнение със 159,40-50 йени в Ню Йорк и 159,37-38 йени в Токио в 17:00 ч. в сряда.

Еврото се котираше на ниво 1,1522-1522 долара и 183,70-71 йени спрямо 1,1519-1529 долара и 183,67-77 йени в Ню Йорк и 1,1537-1538 долара и 183,87-91 йени в Токио в късния следобед на сряда.

На Уолстрийт индексите S&P 500 и Nasdaq приключиха с повишения вчера, подкрепени от добри тримесечни резултати на „КорУийв“ (CoreWeave) и други компании от инфраструктурата за изкуствен интелект, предаде Ройтерс. По-слабият инфлационен натиск в САЩ засили очакванията, че Управлението за федерален резерв ще остави лихвите без промяна през септември.

Потребителските цени в САЩ почти не са се повишили през юли, като цените на бензина са спаднали за втори пореден месец, а базисната инфлация е останала умерена, показаха вчера официални данни.

S&P 500 се повиши с 0,26 на сто до 7748,50 пункта и от началото на годината е нагоре с около 13 на сто. Nasdaq добави 0,54 на сто до 26 588,49 пункта, докато Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,04 на сто до 53 770,27 пункта.