Шишков: Очаквам обходният път на Кресна да бъде готов до края на 2027 г.

Очаквам изграждащият се обходен път на град Кресна да бъде завършен до края на следващата година. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков.

„Доволен съм от напредъка, строителството се движи. Очаквам до края на другата година да бъде завършено“, каза още арх. Иван Шишков при посещението си на трасето и проверка на строително-монтажните работи.

На инспекцията присъстват министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, областният управител Васил Трендафилов и депутатите д-р Александър Попов, Георги Кунчев и Рашко Динков. Строителството на трасето започна на 27 ноември м. г. Отсечката е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 от АМ „Струма“. С построяването на обходния път, който ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движението.

По думите на Шишков обектът е сложен, но фирмата работи активно и към момента няма пречки пред строителството. Като възможен проблем той посочи необходимостта от допълнително отчуждаване и одобряване на около километър и половина от трасето, което вече е било направено.

„Единствената пречка можеше да се случи, ако не бяхме доотчуждили и не бяхме доодобрили този километър и половина“, коментира министърът.

Министър Шишков подчерта, че при реализацията на инфраструктурните проекти трябва да има граница между политическите спорове и работата в интерес на хората. „Политиката е политика, но моралът е този, който трябва да помогне“, каза той.

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че сушата и недостигът на вода са сред основните предизвикателства пред земеделието и подчерта необходимостта от възстановяване и рехабилитация на напоителните системи.

„Без вода няма как да има земеделие. Това трябва да е ясно на абсолютно всички", каза Абровски. По думите му през последните близо 20 години част от напоителната инфраструктура е била премахната, а сега държавата търси средства за изграждане и рехабилитация на каналите на напоителните системи.

Като основно предизвикателство пред държавата министърът посочи съхраняването на водния баланс. Той отбеляза, че за разлика от миналата тази година е установено, че река Дунав не е неизчерпаем източник на вода.

„Вътрешните водоеми са между 50% и 80 процента с капацитета си запълнени, все още вода има, но за разлика от миналата година сме много внимателни, когато я пускаме", каза Абровски.

Той припомни, че съгласно Закона за водите приоритет при използването на водните ресурси имат питейните нужди, следвани от земеделието, а на следващо място са енергетиката и останалите нужди.