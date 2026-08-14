ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Самонаричащите се демократи, не виждат ли кочината...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23383005 www.24chasa.bg

Двигател, задвижван с водород, има характеристики на дизелов!

Георги Луканов

[email protected]

2104
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Водороден двигател

Югозападният изследователски институт (SwRI) в САЩ завърши разработването на оптимизиран двигател с вътрешно горене, работещ с водород (H2), предназначен за среднотонажни търговски превозни средства. Години на разработка доведоха до създаването на мотор, който демонстрира характеристики на въртящ момент и производителност, подобни на тези на дизелов, като същевременно произвежда почти нулеви емисии на CO2 от ауспуха.

Двигателят може да бъде монтиран в шасито на среднотонажен търговски камион е базиран на конструкция, разработена преди това за изгаряне на бензин, но оптимизирана да работи с водород.

Модифицираната геометрия на всмукателния колектор на двигателя подобрява потока и е по-подходяща за по-бързо изгаряне на водорода. По-големият всмукателен клапан подобрява обемната ефективност, а специфичните за H2 горивни инжектори допринасят за подобрено горене на двигателя. Той е оборудван с турбокомпресор, който осигурява въртящ момент, подобен на този на дизеловия, и включва система за управление на двигателя, проектирана и калибрирана от SwRI.

Водороден двигател

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)