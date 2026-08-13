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Комплект китайски бюджетни гуми скача от 40 до 80 евро заради новите мита на ЕС!

Георги Луканов

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Европейският пазар на автомобилни гуми се променя - евтиният внос от Китай е ударен с мито.

След като разследване на Европейската комисия показа, че китайските производители в Европа продават гуми на изкуствено занижени цени, бе взето решение за прилагане на антидъмпингови тарифи. 

Новите мита ще засегнат всички нови гуми за леки и лекотоварни автомобили, произведени в Китай, и в зависимост от производителя и неговото сътрудничество с разследването, тарифите ще бъдат между 4,3 и 45,3 процента.

Новите мита няма да засегнат всички китайски марки в еднаква степен. Тези, които са сътрудничили на разследването, ще платят 24,4%, а тези, които не са ще заплащат максималните 45,3%. 

Има и едно изключение, което ще плати най-ниските 4,3%, е южнокорейската Hankook, чиито гуми, макар и частично произведени в Китай, попадат в по-високите сегменти и не оказват негативно влияние върху европейското производство.

Въпреки че решението на Европейския съюз засяга пряко само стойността на вноса на продукта, митата съответно ще бъдат платени от крайния клиент.

Колко? Вземайки 30,30 евро като пример за средната стойност на вноса на китайски гуми през 2024 г., мито от 45,3 процента увеличава тази цена с 13,70 евро преди данъци или със 7,40 евро преди данъци в случай на мито от 24,4 процента. След добавяне на редица други такси, от ДДС и маржовете на печалба на вносителите, дистрибуторите и регенераторите, се очаква увеличение на цената от около 10 до 20 евро на гума, в зависимост от размера и производителя. С други думи, комплект нови китайски гуми от бюджетния сегмент ще струва допълнително от 40 до 80 евро, а в някои случаи дори повече.

Европейският пазар на автомобилни гуми се променя - евтиният внос от Китай е ударен с мито.

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