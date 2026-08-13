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Цената на тока за бизнеса утре се понижава с 9 на сто

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Снимка: СНИМКА: PIXABAY

При средна цена от 125,33 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 14 август.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 138,32 лв. за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 9,39 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 99 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 151,67 лв. за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 106 876,15 мегаватчаса електроенергия, пише БТА. 

На пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 98,24 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 105,29 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

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